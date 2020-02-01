Ankara'da can dostlarımız için büyükşehir ile STK’lar el ele

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), yaralı hayvanların tedavilerinde kullanılmak üzere bir adet röntgen cihazı ve koruyucu yelek Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı.

HAYVAN DOSTU KENT: BAŞKENT

Her türlü sağlık ve bakım hizmetinin verildiği, sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak aşılarının yapıldığı Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yeni röntgen cihazı kullanılmaya başlandı.

Tüm hayvanseverlerin kendi hayvanlarını ya da yaralı sokak hayvanlarını getirerek yararlanabileceği röntgen cihazı sayesinde doğru ve daha hızlı tedavi imkanı da sağlanabilecek.

EN ANLAMLI HİBE

HAYTAP’a desteği için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, şöyle konuştu:

“Röntgen cihazı bağışlanmadan önce Sincan ve Kurtuluş Bakım Evimizdeki röntgen cihazlarını kullanıyorduk. Şimdi Gölbaşı’nda da can dostlarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere ilk defa röntgen hizmeti vermeye başlıyoruz.”

Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan ise, “Belediyelerimizle birlikte can dostlarımıza yönelik çok daha bir iyi hizmetin sağlanabilmesi için her zaman elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Gölbaşı’nda kullanılacak olan röntgen cihazı da umuyoruz ki bundan sonra sokak hayvanları için faydalı olur ve dostlarımızın çok daha kısa sürede tedavileri gerçekleşir” dedi.