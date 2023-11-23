  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da Çankaya Aksu Caddesi'nin sel çilesi son buluyor

Ankara'da Çankaya Aksu Caddesi'nin sel çilesi son buluyor

Ankara'da Çankaya Aksu Caddesi'nin sel çilesi son buluyor
Güncelleme:

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Fidanlık ve Sağlık Mahalleleri Aksu Caddesi'nde yer alan ve yoğun yağışlarda su baskınlarına neden olan sorunlu ve hatalı imalatların düzeltilmesi için 1. kademe çalışmalarını başlattı. Mahalle için 260 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştiren ekipler, 44 metre 600 mm beton boru ve 21 adet ızgara imalatı inşa ediyor. Ekipler bölgenin sorunları çözülene kadar çalışmalarına devam edecek.

      ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın yıllardır ihmal edilen sorunlarını program dâhilinde tek tek gündemine alarak çözmeye devam ediyor.

      Başkentte hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerin altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ASKİ, şimdi de Fidanlık ve Sağlık Mahalleleri Aksu Caddesi’nin sel çilesine son vermek için harekete geçti. Bölgede, 260 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştiren ekipler, 44 metre 600 mm beton boru ve 21 adet ızgara imalatı inşa ediyor.

 AKSU CADDESİ’NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

       ASKİ ekipleri, Fidanlık ve Sağlık Mahalleleri Aksu Caddesi’nde daha önceki hatların yetersiz oluşu ve yanlış bağlantılar sonucu oluşan sıkıntıları gidermek için 1. kademe çalışmalarını başlattı.

    Bölgedeki yağmur ve su baskınlarının önüne geçmeyi planlayan ekipler, İncesu deresinin deşarjını sağlayacak yağmur suyu hatlarıyla birlikte bu sıkıntının giderilmesini hedefliyor.

 ‘‘YAŞANAN BASKINLARIN ÖNÜNE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ’’

    Ekiplerini çalışmalarını yerinde inceleyen Bölge Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı İlteriş Çankaya şu bilgileri verdi:

     ‘‘Çankaya ilçesi Fidanlık ve Sağlık Mahalleleri Aksu Caddesi üzerinde yer alan daha önceki hatların yetersiz oluşu, yanlış bağlantılar sonucu yoğun yağışlarda sel baskınlarının yaşanması nedeniyle sorunlu ve hatalı imalatların düzeltilmesi, sıkıntıların giderilmesi için 1. kademe aşamasının çalışmasını başlattık. Buradaki çalışmalarımız sonucu yağmur ve su baskınlarının önüne geçmeyi ve İncesu Deresi'ne, tamamen deşarjını sağlayacağımız yağmur suyu hatlarıyla bir daha böyle bir sıkıntının yaşanmamasını planlıyoruz. Bu ilk aşama çalışmamız ikinci aşama çalışmamız da olacak. Trafik ve gerekli izinlerin alınmasına müteakip çalışmaları tamamlayıp burada yaşanan sel baskınların önüne geçmeyi hedefliyoruz.’’

  Bölgedeki yağmur ve sel sorununun tamamen çözülmesi için ekipler çalışmalarına devam edecek.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokolü' yayımladı
İsrail askerleri, Gazze'deki tünellere girdi
Yediemindeki hacizli araçların satışında yeni dönem
Apartmanda ''gürültü'' katliamı: 2'si çocuk, 5 ölü var!
Merakla beklenen İstanbul ve İmamoğlu anketi açıklandı
Survivor All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu
Sınıfta kız öğrenciler birbirine girdi
TCMB'nin faiz kararı için ekonomistler ne dedi ?
Dolar, Euro ve altından faiz kararına sert tepki
Akşener ''İzmir adayımız'' demişti... İYİ Parti'de bir istifa iddiası daha