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Ankara'da çeyrek final heyecanı dev ekranda

Ankara'da çeyrek final heyecanı dev ekranda
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak çeyrek final maçını, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, Altınpark, Batıkent Rekreasyon Alanı ve BAKAP’ta kurulacak dev ekranlardan yayınlayacak.

Türk Milli Futbol Takımı, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki çeyrek final maçına hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki Hollanda ile oynayacağı maçını, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, Altınpark, Batıkent Rekreasyon Alanı ve BAKAP’ta kurulacak olan dev ekranlardan yayınlayacak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yayınlanacak maç sırasında izleyicilere çeşitli ikramlar da yapılacak.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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