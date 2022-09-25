Ankara'da Çiçeğim Takas uygulaması yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilkini haziran ayında gerçekleştirdiği ‘Çiçeğim Takas’ uygulaması yeniden başlıyor. Başkentliler, 26 Eylül Pazartesi gününden itibaren ANKARAY Kurtuluş İstasyonu’na kurulacak stantlarda ellerindeki çiçek ve bitkileri takas etme ya da bakımını yaptırma imkânı bulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevreye duyarlı projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi’nin başkentte bir ilk olan projesi ‘Çiçeğim Takas’ uygulaması yeniden başlıyor.

İLK NOKTA: KURTULUŞ İSTASYONU

İlki Batıkent Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen ve gelen talepler doğrultusunda diğer metro istasyonlarında da yapılmaya başlanan ‘Çiçeğim Takas’ etkinliğinde başkentliler ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme ve bakımını yaptırma imkânı buluyor.

Yeniden başlayan etkinliklerin ilki ANKARAY’ın Kurtuluş İstasyonu’nda 26 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 1 Ekim Cumartesi günü sona erecek. Aralık ayına kadar sürdürülmesi planlanan ‘Çiçeğim Takas’ etkinliği birer haftalık sürelerle sırasıyla Dikimevi, İvedik, Hastane, Batı Merkez, Eryaman 1-2, Fatih, Çayyolu, Kuyubaşı ve Dutluk istasyonlarında gerçekleşecek.