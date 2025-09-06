Ankara'da çocuklar ''Yaza Veda, Okula Merhaba'' şenliğinde buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların okul heyecanını “Yaza Veda, Okula Merhaba” şenliğiyle neşeye dönüştürdü.

Keçiören Fatih Stadı’nda düzenlenen şenlikte, yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte birbirinden farklı atölyeler, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Keçiören Fatih Stadı, miniklerin kahkahalarıyla şenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yaza Veda, Okula Merhaba” şenliğinde çocuklar atölyelerden sahne gösterilerine dolu dolu bir gün yaşadı. Keçiören Belediyesi ile iş birliğinde düzenlenen şenlikte, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Tolga Turgut’un yanı sıra çeşitli spor kulüpleri de çocuklarla buluştu.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ATÖLYE VE SAHNE GÖSTERİLERİ

Okul heyecanını neşeye dönüştüren şenlikte gün boyunca kurulan atölyelerde çocuklar; kum boyama, çiçek, bayrak, okula merhaba, resim, kil, ebru, mandala, keçe, Karagöz boyama çalışmalarıyla hem eğlendi hem öğrendi. Ayrıca sıfır atık ve Feza Gürsey Bilim Atölyesi gibi alanlarda bilgi edinen minikler, ateş, bubble show, jonglör, kukla, 10D sinema ve pandomim gösterileriyle eğlenceli saatler geçirdi.

SPOR KULÜPLERİ DE ÇOCUKLARLA BULUŞTU

ASKİ Spor, EGO Spor, ABB Spor Kulübü, FOMGET, Türkiye Modern Pentatlon Kulübü, Türkiye Sokak Oyunları Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Atletizm Federasyonu, Capoeira Spor Kulübü, Ankaragücü Spor Kulübü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Okçuluk Federasyonu da etkinlikte yer aldı.

TÜZÜN: “SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ”

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklara ve ailelerine seslenerek şunları söyledi:

“Kıymetli anne ve babalarımız, Ankara Büyükşehir olarak ilk defa ve Türkiye’de tek okul kıyafeti desteği verdik. 104 bin öğrencimizin kıyafet desteğini sağlıyoruz. Ayrıca ilkokula giden öğrencilerimizin de servis desteği var, ortaokul ve lise öğrencilerine de 100 binişlik abonman veriyoruz. Okumak önemli, okullarımızda başarılı olmamız lazım, sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Mansur dedeniz, Mesut amcanız da sizleri öpüyorlar, kendinize iyi bakın, okulda başarılar diliyorum.”

“ÇOCUKLAR ADINA BÖYLE BİR ETKİNLİK MUTLU ETTİ”

Gün boyu oyun alanları, sürpriz hediyeler ve ikramlıklarla buluşan çocuklar ve aileleri duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Ahmet Tarık Kılıçer: “Bugün burada yaptıkları etkinlik güzel olmuş, herkesi eğlendiriyor ve ayrıca çok güzel hediyeler, bisikletler veriliyor. Küçük çocuklar için de güzel bir etkinlik.”

-Medine Evra Keçeci: “Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel zaman geçiriyorum. Çok teşekkür ederim.”

-Ali Poyraz Köknar: “Çok eğlenceliydi, yüz boyama etkinliği gördüm, oyuncak olarak büyük balonlar, tren, dönme dolap gibi şeyler gördüm. Mansur Başkan’a teşekkürler.”

-Deniz Köknar: “Çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Çok güzel şeyler yaşadık.”

-Fatma Nur Şenses: “Çok mutluyum, Mansur Yavaş’ı ve Atatürk’ü çok seviyorum. Burayı çok sevdim. Buradaki bütün oyuncakları çok sevdim.”

-Aslı Ceylin Kılıç: “Böyle bir etkinlik yapmaları bence çok güzel çocuklar adına, mutlu etti beni, diğer çocukları da mutlu ettiğini düşünüyorum. En çok gondolu beğendim, çok güzeldi.”

-Gülşah Eksilmez: “Çok güzel şeyler gördüm, resim yaptım, oyunlar oynadım, çok güzel şeyler kazanıyoruz bilgi ve eğlence olarak burada.”

-Enes Yağız: “Çok eğlendim, bir sürü oyuncağa binme fırsatım oldu. Ailemle çok güzel zamanlar geçirdim.”

-Kadir Poyraz Karadamoğlu: “Bence Belediye’miz güzel bir çalışma yapmış. Burayı sevdim, oyuncaklara bindim, güzel, eğleniyorum.”

-Elif Sezen: “Bugün boyama etkinliği gerçekleştirdik, bizlere formalar verildi, biz çocuklar için güzel bir etkinlik oldu.”

-Furkan Özer: “Bugün sinemaya girdik, limonata içtik, oyuncaklara bindik. Güzel bir etkinlik oldu.”

-Muhammed Arif Gün: “Arkadaşlarımla birlikte limonata içtim, etkinliklere katıldım, oyunlar oynadık. Çok keyif aldım, güzel bir organizasyon, teşekkür ederiz.”