Ankara'da Çubuk - 1 Barajı Rekreasyon Alanı 15 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin baştan aşağı yenileyerek hizmete açtığı Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Atatürk Evi, seyir tepesi ve tertemiz doğasıyla sıcak havalardan kaçmak isteyen Başkentlilerin tercihi oldu. Geçtiğimiz hafta sonu 15 binden fazla Ankaralı, Çubuk-1 Rekreasyon Alanı’nda doğayla buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin baştan aşağı yenileyerek hizmete açtığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 7’den 70’e tüm Başkentlilerden ilgi görmeye devam ediyor.

Atatürk Evi, seyir tepesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları ve tertemiz doğasıyla misafirlerini ağırlayan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, sıcak havalardan kaçmak isteyen Başkentlilerin tercihi oldu.

15 BİNDEN FAZLA ANKARALIYI AĞIRLADI

Çubuk-1 Rekreasyon Alanı; yenilenen çevresi, oyun alanları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor alanları ile muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran yeni görüntüsüyle özellikle hafta sonları Ankaralıların aileleriyle birlikte vakit geçirdiği yerlerden biri hâline geldi. Tarihi öneminin yanı sıra merkeze yakınlığı dolayısıyla da sık sık tercih edilen rekreasyon alanı, geçtiğimiz hafta sonu 15 binden fazla Ankaralıyı doğayla buluşturdu.

Yürüyüş, spor ve piknik yapmanın sıra da muhteşem doğasında huzurlu bir gün geçirmek istedikleri için Çubuk-1 Rekreasyon Alanı’nı tercih ettiklerini belirten Başkentliler, şöyle konuştu:

-Cihat Rahmi Akar: “Havaların sıcaklığıyla bunalttığı bu zamanlarda, burayı serbest piknik alanı olarak kullanıma açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”

-Aliyeva Unsala: “Azerbaycan’dan geliyorum. Burayı çok beğendim, tertemiz havası ile dinleniyoruz.”

-Murat Talan: “Solfasol’da evimiz var. Eskiden buralar çok kötüydü ama şimdi gayet güzel. Burayı ailecek çok seviyoruz.”

-Meryem Doğan: “Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Çok beğendim, çok refah bir yer. İnsanların iç içe olmaması da hoşumuza gitti.”

-Yücel Yaraşır: “Çubuk-1 Barajı’nın yıllar önceki hâlini biliyorum. Eskiden kötüydü ama şimdi çok güzel. Düzenlemesi çok güzel olmuş. Güvenliği, araç park yeri, her şey çok güzel… Gerçekten ailecek gelinebilecek yer olmuş.”

-İbrahim Akın Topaloğlu: “Hatay’dan geliyorum. Ailece buraya geldik ve çok beğendik. Çok güzel vakit geçiriyoruz.”

-Musap Eren Demirci: “Çubuk-1 Barajı çok güzel… Yeşil alanı çok fazla… Mangal da yapabiliyoruz. Ayrıca manzarası da çok güzel.”

-Ezgi Arslan: “Çubuk-1 Barajı çok güzel olmuş. Herkesin eğlenebileceği, piknik yapabileceği bir yer olmuş. Buradan çok memnunuz.”

-Fatma Arslan: “Ailece geldik. Burayı çok güzel buluyoruz. Güvenli bir şekilde piknik yapabiliyoruz, çocuklarımız da parkta vakit geçirebiliyor.”

-Hasan Battal: “Çubuk-1 Barajı’nı çok seviyorum. Buraya ayda 3-4 kere mutlaka geliyoruz. Mangal yapıyoruz, çay içiyoruz. Bu parkı hizmete açtığı için de Mansur Başkan’ımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.”

-Ali Karaca: “Çubuk-1 Barajı yıllardır kapalıydı. Buralar çok güzel olmuş. Ailelerimizle hafta sonu için geldik ve çok güzel vakit geçiriyoruz.”