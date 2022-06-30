Ankara'da Çubuk - 1 Barajı'nda yaz akşamları konserleri Özcan Deniz ile başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri yaz aylarında ücretsiz kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. ABB, temmuz ayından itibaren yaz boyunca Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yaz boyunca her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda “Yaz Akşamları” etkinliklerini Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tüm vatandaşlara açık ücretsiz yaz akşamları etkinliklerinin ilki 3 Temmuz Pazar günü Özcan Deniz konseri ile başlayacak. RİNG SEFERLERİYLE ÇUBUK-1 BARAJI’NA ÜCRETSİZ ULAŞIM Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı yenileyerek yeniden Başkentlilerin hizmetine sunan ABB şimdi de yaz akşamlarını birbirinden renkli yaz konserleriyle renklendirecek. Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda saat 18.00’de düzenlenecek konsere katılmak isteyen vatandaşlar için ayrıca 15.00-17.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı’ndan ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek. Konser bitiminde de vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla Çubuk-1 Barajı’ndan Kızılay Zafer Çarşısı’na 20.30-22.30 saatleri arasında da ring seferleri gerçekleştirilecek. ÜNLÜ SANATÇILARIN YER ALACAĞI KONSERLER HER AYIN İLK PAZAR GÜNÜ YAPILACAK Konserler; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenilenerek hizmete açıldığı günden bugüne kadar Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve ailece keyifli zaman geçirdiği Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda her ayın ilk pazar günü birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.