Ankara'da Cumhuriyet coşkusu: Yer gök kırmızı beyaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyetin 99. yılı kutlamaları için Başkentin dört bir yanı ABB tarafından Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Başkan Mansur Yavaş ise bayramı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı “Cumhuriyet gelecektir, Cumhuriyet Başkenttir. 99. yılımız kutlu, 100'ümüz Atatürk'e dönük olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun” mesajıyla kutladı. Atatürk Orman Çiftliği’nde günler öncesinden başlayan kutlamalar kapsamında da Levent Yüksel hayranlarıyla buluştu. Cumhuriyetin Başkentinde kutlamalar, bu akşam Kenan Doğulu’nun vereceği konserle taçlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 99’uncu yılını birbirinden renkli etkinlik ve konserlerle kutlamaya devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkent’in cadde ve bulvarlarını Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında da billboardlar ve afişlerle kutlama mesajları yayımladı. Cumhuriyet Marşları gün boyu Ankara Metrosu ve otobüslerde çalınırken, EGO’ya ait toplu taşıma araçları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olarak hizmet verdi.

MANSUR YAVAŞ’TAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında devlet erkânı ile Anıtkabir’i ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet’in 99. yıl dönümünü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla kutladı. Yavaş’ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet gelecektir, Cumhuriyet Başkent'tir. 99. yılımız kutlu, 100'ümüz Atatürk'e dönük olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.”

LEVENT YÜKSEL HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Duman ve Sefo’nun verdiği konserlerle günle öncesinden başayan Büyükşehir Belediyesi, “Cumhuriyet Yolunda 99. Yıl” etkinliklerinin üçüncü gününde sevilen sanatçı Levent Yüksel’i Atatürk Orman Çiftliği’nde Ankaralı hayranlarıyla buluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Ankaralı hayranlarıyla kutlama fırsatı sundukları için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür eden Levent Yüksel, “Çok teşekkür ediyoruz Mansur Başkan’a. Bu Cumhuriyeti bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Daha yüzlerce sene Cumhuriyetle yaşamak dileğiyle” dedi.

ABB’ye bağlı daire başkanlıkları ve iştiraklerin tanıtım stantlarının da bulunduğu alanda çocuklar panayırda gönüllerince eğlenirken yetişkinler de DJ Murat Muratlı performansı eşliğinde müzik dolu dakikalar yaşadı.

BAŞKENTLİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Konserde eğlenceli dakikalar yaşayan Ankaralılar, duygularını şu sözlerle anlattı:

-Damla Yılmazer: “Ben çocukluğumdan beri Levent Yüksel’i çok seviyorum. Sahnede kendisini izlemek şarkılarına eşlik etmek için heyecanla bekliyorum.”

-Aybars Kılıç: “Bu etkinlikleri düzenlediği için Büyükşehire teşekkür ediyorum. Ortam tam gençlere göre herkes doyasıya eğleniyor.”

-Pelin Beren Arıcı: “Ankara’da düzenlenen bu etkinlikler bizi mutlu ediyor. Bu konserler bize moral oluyor, bizi gülümsetiyor.”

-Sevilay Arıcı: “Böyle ünlü sanatçıları bizim ayağımıza getirdiği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Ailemizle birlikte eğlenme fırsatı buluyoruz.”

-Neşe Küçük: “Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen bu konserlerle güzel zaman geçiriyoruz.”

-Meral Keser: “Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Bu konserler sayesinde eğlenme fırsatı buluyoruz. İyi ki bu etkinlikler var, iyi ki Mansur Başkan bu güzel etkinlikleri düzenliyor çok çok mutluyuz.”

COŞKU KENAN DOĞLU İLE DEVAM EDECEK

Cumhuriyetin 99’nuncu yıl kutlamaları ünlü sanatçı Kenan Doğulu’nun konseriyle taçlanacak. Doğulu, bugün saat 19.00’da Atatürk Orman Çiftliği’nde hayranlarıyla buluşacak. Konser, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.

Atatürk Orman Çiftliği’ne kurulan festival alanında gerçekleşen konserler için düzenlenen ring seferlerinde bazı yolların kapalı olacak olması nedeniyle değişiklik yapıldı. Kenan Doğulu ile Cumhuriyeti kutlamak isteyen Ankaralıların ulaşım sıkıntısı çekmemeleri için; bugün saat 19.00’a kadar İvedik Metro İstasyonu’ndan konser alanına kadar, saat 18.00’den itibaren ise Kızılay Zafer Çarşısı önünden ring seferleri düzenlenecek.