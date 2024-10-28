  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da Cumhuriyet'in 101'inci yaşında söyleşi ve film gösterimi

Ankara'da Cumhuriyet'in 101'inci yaşında söyleşi ve film gösterimi

Ankara'da Cumhuriyet'in 101'inci yaşında söyleşi ve film gösterimi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 101’inci yaşında, Doç Dr. Mesut Karakulak ve Dr. Selim Erdoğan’ı ''Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti'' adlı söyleşide ağırladı. Gençlik Parkı’nda düzenlenen söyleşide Cumhuriyet’in tarihsel önemi ele alınırken, söyleşinin ardından Cumhuriyet’in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğini konu alan ''Son Akşam Yemeği'' filminin de gösterimi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, kentte düzenlediği çeşitli etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor.

Gençlik Parkı Büyük Sahne’de moderatörlüğünü Doç. Dr. Mesut Karakulak’ın yaptığı ve Dr. Selim Erdoğan’ın katılımıyla “Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti” adlı söyleşi düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Cumhuriyet’in tarihsel süreçleri ve önemine değinildi.

ERDOĞAN: “BU GÜN 18 MAYIS 1919, SABAH OLA HAYROLA”

Söyleşide konuşan Dr. Selim Erdoğan, şunları söyledi:

“Harbiye Marşı’nda geçen ‘Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti’ işkembe-i kübradan söylenmiş bir söz değildir. Şuanda sahip olduğumuz ve her çabaya rağmen asla kaybetmeyeceğimiz, uğrundan dedelerimizin ödediği bedelden daha az bedel ödemeyeceğimiz şey budur. Bulunduğumuz şartlar ne kadar karanlık olursa olsun, haberlerde sosyal medyada gördüğünüz olaylar ne kadar canınızı sıkarsa sıksın şunu asla unutmayın; yakın tarihimizde Türk’ün yaşadığı en karanlık gün 18 Mayıs 1919. Ondan daha karanlık şartlarda hiçbir zaman olmadık, olmayacağız da. En buhranlı zamanınızda, kendinizi en çıkmazda hissettiğiniz anda şunu düşünün; bugün 18 Mayıs 1919 sabah ola hayrola…”

ÖDÜL FİLM GÖSTERİMİ

Söyleşinin ardından yine aynı salonda Cumhuriyeti’n ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğinin konu alındığı “Son Akşam Yemeği” filminin gösterimi yapıldı. Filmi izleyenler zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Söyleşi ve film gösterimine katılan vatandaşlar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Tuncay Şahanlı: “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerimizi sunuyorum. Bunu unutturmayan, bu etkinlikleri düzenleyenlerin emeklerine sağlık diyorum.”

-Öykü Şahanlı: “Çok güzel bir etkinlikti. Toplumun bilinçlenmesi için önemli. Bu etkinlikler için Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
150 milyon TL'lik bungalov vurgunu: Tatilcileri, kaçamakçıları dolandırdılar! 150 milyon TL'lik bungalov vurgunu: Tatilcileri, kaçamakçıları dolandırdılar! WhatsApp'ta devrim gibi yenilik... Kullanıcıları bu güncellemeye bayılacak! WhatsApp'ta devrim gibi yenilik... Kullanıcıları bu güncellemeye bayılacak! Akkuyu'nun ardından Türkiye’ye 2. nükleer santral geliyor Akkuyu'nun ardından Türkiye’ye 2. nükleer santral geliyor Sokak röportajında Atatürk'e ağır hakaret Sokak röportajında Atatürk'e ağır hakaret Bu pazar seçim olsa anketinde zirvedeki fark 1 puanın altında Bu pazar seçim olsa anketinde zirvedeki fark 1 puanın altında Vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var Vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var Peşpeşe rekorlar sonrasında altında dikkat çeken adım: 15 gün boyunca kapalı olacaklar! Peşpeşe rekorlar sonrasında altında dikkat çeken adım: 15 gün boyunca kapalı olacaklar! İktisatçılar ve ekonomistler asgari ücrette ''hayır'' dedikleri zammı açıkladı İktisatçılar ve ekonomistler asgari ücrette ''hayır'' dedikleri zammı açıkladı MasterChef'te sezonun ilk kaşığı atıldı, elenen isim belli oldu MasterChef'te sezonun ilk kaşığı atıldı, elenen isim belli oldu Kreşte skandal içinde skandal: Hem yaktılar, hem aileyi engellediler Kreşte skandal içinde skandal: Hem yaktılar, hem aileyi engellediler
En düşük emekli maaşı için masadaki rakam belli oldu En düşük emekli maaşı için masadaki rakam belli oldu Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusunu bilemedi Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı sorusunu bilemedi Suç makinesi firari, tuvaletin deliğinde yakalandı! Suç makinesi firari, tuvaletin deliğinde yakalandı! Minik Narin'in ağabeyinden annesi, babası ve kardeşi için kafa karıştıran ifadeler Minik Narin'in ağabeyinden annesi, babası ve kardeşi için kafa karıştıran ifadeler İstanbul'da evi tahliye eden yabancı kiracı, ev sahibine bomba bıraktı İstanbul'da evi tahliye eden yabancı kiracı, ev sahibine bomba bıraktı 18 yaşındaki genç kızı sokak ortasında darp edip, bıçakladı 18 yaşındaki genç kızı sokak ortasında darp edip, bıçakladı Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı Benfica'da Kerem Aktürkoğlu resitali sürüyor Benfica'da Kerem Aktürkoğlu resitali sürüyor Bu belirtiler kanserin ilk işareti Bu belirtiler kanserin ilk işareti