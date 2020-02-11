Ankara'da depreme karşı hazırlıklar başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesine yeni bir daire başkanlığını kattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Şubat ayı Belediye Meclisi gündemine taşıdığı “Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı”nın kurulmasına ilişkin Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR

Doğal afetlerde ilçe belediyeleri ile iş birliği yapmak istediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Deprem ülkemizin bir gerçeği. En son yaşadığımız Elazığ depremi şunu gösterdi ki bundan sonra daha koordineli ve daha iyi çalışmalar yapmalıyız. Başkentin maalesef bir AKOM Merkezi yok. En kısa sürede yeni bir bina inşa edeceğiz” dedi.

Doğal afetlerden karla mücadeleye, yangından su taşkınlarına birçok acil duruma Büyükşehir-ilçe ayrımı yapmadan müdahale etmenin önemine dikkat çeken Başkan Yavaş, “Hazırlayacağımız bir yazılımla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerine ait araçlara çip takmak istiyoruz. GPS sistemiyle takip ederek, hangi araç nerde ise en yakın yere onu yönlendirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

ÜÇ AŞAMALI PLANLAMA

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’nın kurulmasıyla olası afet durumlarının öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamalı müdahale planları hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak uluslararası standartlardaki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda daha önceden tespit edilen ve eylem planı hazırlanan doğal afet riski taşıyan alanlar dahil kar ve buzla mücadeleye, sel ve su taşkınlarının yaşanacağı sıcak noktalara daha hızlı müdahale edilmesi sağlanacak.

İlk etapta sahaya inebilecek mobilize 200-300 kişilik uzman ve sertifikalı ekipler oluşturulacak ve gönüllüler eğitilecek.

BEŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE HİZMET VERECEK

Kimyasal atıklar ve radyoaktif kirlenmelerle ilgili riskleri öngören hareket planını da hazırlayacak olan yeni daire başkanlığı bünyesinde; Jeolojik Araştırmalar ve Zemin İnceleme, Afet Koordinasyon Merkezi, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme, İdari ve Mali İşler ile Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim olmak üzere 5 şube müdürlüğü hizmet verecek.