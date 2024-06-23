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Ankara'da dev ekranda Euro 2024 keyfi

Ankara'da dev ekranda Euro 2024 keyfi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, A Millilerimizin Euro 2024 maçlarını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’na kurulan dev ekranlarda yayınlamaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Almanya ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda dün akşam Portekiz ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı’nın maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark’a kurduğu dev ekranlardan yayınladı.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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