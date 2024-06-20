Ankara'da dev ekranlarda Euro 2024 keyfi

A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ilk karşılaşmasını dev ekranlardan yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 19.00 ve 22.00’de oynanan Euro 2024 maçlarını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’na kurulan dev ekranlardan yayınlayarak Başkentlilere futbol keyfi yaşatmaya hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Almanya ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Gürcistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı’nın maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark’a kurduğu dev ekranlardan yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Euro 2024 karşılaşmalarını Başkentlilerle buluşturacak.

EURO 2024 HEYECANI AOÇ DOĞAL YAŞAM PARKI’NDA

Başkentliler şampiyona kapsamında saat 19.00 ve 22.00’de gerçekleşen tüm karşılaşmaları Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda takip edebilecek ve Euro 2024 heyecanını hep birlikte yaşanacak.

Altınpark ise sadece milli maçlara ev sahipliği yapacak.