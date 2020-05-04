Ankara'da dijital ortamda kadın ve çocuk bülteni

Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesine konulan bültende çocuklar için eğitici oyunlardan kadına yönelik şiddetle mücadele önerileri yer alıyor.

Kadınlara yönelik verilen mesleki eğitimlerden ücretsiz avukat hizmetine, kadın kooperatiflerinin desteklenmesinden şiddetle mücadeleye kadar birçok konuda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Kadın ve Çocuk” konulu bir bülten hazırladı.

BÜLTEN İLK ETAPTA DİJİTAL ORTAMDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan bülten koronavirüs salgını nedeniyle ilk etapta dijital ortamda yayınlanmaya başladı.

Başkan Yavaş’ın önsözüyle başlayan “Kadın ve Çocuk” konulu bülten Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesine konuldu. “Güçlü yarınlar, güçlü kadınlar” sözleriyle kadınlara seslenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara ve çocuklara sağladığı hukuksal hakların önemine dikkat çeken Başkan Yavaş, 3 ayda bir çıkarılacak bültenin ilk sayısında şu mesajları verdi:

“17 Şubat 1926 yani bundan tam 96 yıl önce kabul edilen Medeni Kanun’un kadınlar ve çocuklar için getirdiği haklar, Cumhuriyet’in bize kazandırdıkları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri bizi dünya medeniyeti içerisinde önemli bir yere çıkarmıştır… Bizler bu bilinç ve Atatürk’ten aldığımız mirasla, kadına ve çocuğa yönelik hizmetlerimizi profesyonel ekibimizle uzun vadede ve geniş bir alanda sürdürmekteyiz. Öncelikle bir kanun insanı olarak sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kadınların öldürülmediği, çocukların güldüğü bir Türkiye mümkün dediğimizi ve yol haritamızı belirlediğimizi bilmenizi isterim. Biz bu harita ile hem ulusal hem de uluslararası pek çok projeyi hayata geçirdik ve dergimiz de çalışmalarımızı sizinle paylaşmak istedik. Özellikle Yerel Eşitlik Eylem Planımız ile kadına yönelik şiddetle mücadelede başarılı bir adım attık, atacağız da. Pandemi süreci bittiğinde sizler için Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik Şartını imzalamayı hedeflemekteyiz. Öte yandan Güvenli Kent çalışmalarını artıracağız. Ankara’da yaşayan tüm kadınların mobil uygulama ile bize ulaşması kolaylaştıracağız. Yine Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Projesini hayata geçireceğiz. 2021-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planı da çoğulcu katılım ile oluşturulacak. 60 yatak kapasiteli alternatif barınma evi açarak, şiddet mağduru kadınlarının barınma sorununu çözeceğiz. Kadın çalışmalarının dayanışma ile olduğunu hatırlayarak Ankara’da tüm kadınlara ulaşmak dileği ile dergimizin ilk sayısını ilgilerinize sunmaktan onur duyarım.”

Çocuk Meclisinden Çocuk Kulüplerine, Feza Gürsey Bilim Merkezinden Yaz kamplarına kadar birçok aktivitenin devam edeceğini belirten ve bültende yer alan özel bölümü çocukların severek okuyacağına inandığını ifade eden Başkan Yavaş, “Sevgili çocuklar sizler ülkemizi bilim ve sporda olduğu kadar sanatta da aydınlığa taşıyacak birer ışık ve güçsünüz. Siz çocukların uçsuz bucaksız hayallerini farklı bakış açılarıyla nasıl hikayeleştirdiğine tanıklık edeceğimiz günlere az kaldı. O günler gelene kadar biz sizler için bu dergiyi hazırladık. Sizlerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan sayısız etkinlikler sunuyoruz… Pek yakında tüm alanlarda yine hep birlikte olacağız” dedi.

ZENGİN İÇERİKLİ BÜLTEN

Koronavirüs salgınının geçmesinin ardından basılarak kent genelinde dağıtımı yapılması planlanan bültende, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocuk haklarına kadar birçok bilgi yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinin kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerinden uzman röportajlarına, çocuklar için eğitici oyun ve hikayelerden bilimsel makalelere güncel konuların paylaşıldığı bültende;

-Koronavirüs günlerinde ev içi şiddet artıyor: Kadınlar şiddetten korunmak için neler yapabilir?

-Röportaj: Salgın döneminde kadına şiddet arttı: Canan Güllü

-Kadın Kooperatiflerine tam destek

-Ankara Barosu ile ücretsiz avukatlık hizmeti hakkında dijital şiddet nedir, nasıl önlenir?

-Güvenli durak uygulamamızı duydunuz mu?

-Çocuk Evlerini duydunuz mu?

-Sığınmaevlerinde kalanların gözünden pandemi

-Çocuklar haklarınızı biliyor musunuz? başlıkları dikkat çekiyor.