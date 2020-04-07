Ankara'da EGO otobüslerinde sosyal mesafe farkındalığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadelesinde yeni tedbirler alarak farkındalık yaratmaya devam ediyor. AŞTİ, belediye hizmet binaları, marketler ve asansör içleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarına asılan ve marketlere dağıtılan “mesafeni koru” çıkartmalarıyla Başkentlileri uyaran Büyükşehir Belediyesi şimdi de EGO otobüslerinin koltuklarına sosyal mesafeyi korumak için “sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak” çıkartmaları yerleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbiri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Başkentlileri bilinçlendirmek amacıyla uyarıcı nitelikte önlemler alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafenin korunması için de titiz bir çalışma yürütüyor. AŞTİ, belediye hizmet binaları, marketler, asansörler ve toplu taşıma araçlarına mesafeni koru içerikli yer yapıştırmaları uygulayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de EGO otobüslerinin koltuklarına “sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak” çıkartmaları yerleştirdi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SOSYAL MESAFENİ KORU FARKINDALIĞI

Vatandaşlarda farkındalık yaratmaya yönelik yeni uygulamayı başlatan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından sosyal mesafenin korunması konusunda önlemlerini daha da artırdı.

EGO Genel Müdürlüğü “Sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak” yazılı çıkartmalar hazırlayarak, otobüslerin koltuklarına yapıştırdı. EGO Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Merkez Atölye Müdürü Emin Gökhan İlhan, toplum sağlığını korumanın öncelikleri olduğuna dikkat çekerek, “Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin uygulanabilmesi adına, halkımızda duyarlılık oluşturabilmek için bin 470 EGO otobüsümüzde bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz” dedi.