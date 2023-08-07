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Ankara'da Feza Gürsey Bilim Merkezi parklarda çocuklarla buluşuyor

Ankara'da Feza Gürsey Bilim Merkezi parklarda çocuklarla buluşuyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi her yıl olduğu gibi bu yaz da bilim etkinliklerini parklara taşıdı. Merkez, Ankara’nın dört bir yanında çocukları bilimle buluşturuyor. Sıvı azot gösterisi, deney setleri ve teleskopla gözlem etkinlikleri çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Türkiye’nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi “Bilim Merkezi Parklarda” uygulamasıyla bu yaz da çocuklarla parklarda buluşmaya devam ediyor.

 ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri çocuklarla buluşan Feza Gürsey Bilim Merkezi çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlendirmek amacıyla park park dolaşıyor.

Deney setleri, sıvı azot gösterisi, teleskopla gözlem etkinlikleri ile çocuklar bilimin önemini eğlenerek öğrenirken, yapılan deneyler sayesinde el becerilerini geliştiriyor.

 GEZİ PROGRAMLARI SOSYAL MEDYA HESABINDA

Her hafta üç park gezen merkezin gezi programları ise Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin sosyal medyadan hesabından takip edilebiliyor.

               

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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