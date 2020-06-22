Ankara'da garip olay! Yavaş'a muhalefet etmek isterken...

Ankara'nın Çamlıdere İlçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Hazım Caner Can, AK Parti iktidarının yaptığı onlarca HES projesini hatırlatmadan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gerede Tüneli çıkışına kuracağı HES'e “doğaya zarar vereceği” iddiasıyla karşı çıktı. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ise Büyükşehir'in planladığı HES’in hiçbir dere özerine yapılmayacağını ve doğaya zarar vermeyeceğini belirterek, “Halkımız; Artvin'de, Kaz Dağlarında, Fırtına Vadisinde ve daha birçok yerde yıllardan beri yapılan doğa katliamlarının aktörlerinin, ürettikleri yalanlarla CHP Belediyelerini karalama çabalarına itibar etmeyecektir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi’nin devamı olarak “Eşik HES" projesi yapacak. Eşik Regülatörü ve HES Projesi, Ankara’ya içme suyu sağlamak amacıyla Gerede’den Çamlıdere Barajı membaına su ileten tünelin çıkışına yapılacak bir regülator, su alma yapısı, çökeltim havuzu, iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru ve santral binasından oluşuyor.

ASKİ'nin kurup işleteceği 20 MW kapasiteli Eşik Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin 2 yılda tamamlanması ve işletme süresinin de inşaat süresinden sonra 50 yıl olması öngörülüyor.

AK PART,İLİ BELEDİYE: BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Büyükşehir'in kuracağı HES'e karşı çıktı:

"Çamlıdere Barajının Çıkış Noktasında HES Projesine Çamlıdere Belediyesi olarak hayır diyoruz... Belediyemize her hangi bir bilgi verilmeden oldubittiye getirilmek istenen HES Projesinin iptali ile ilgili gerekli itiraz ve çalışmalara Belediyemiz tarafından başlanılmıştır. Gücümüzü Çamlıdereli Hemşerilerimizden alıyoruz ve bu haklı mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum."

CHP'DEN YANIT

Can’ın iddialarına CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı yanıt verdi. Projenin bir dere üzerine kurulmayacağını ve doğal yaşamı tahrip etmeyeceğini belirten Akıllı, “Gerede'den gelen içme suyunun cazibesiyle çalışacak olan kapalı devre santralle elektrik üretilerek tasarruf sağlanacaktır” dedi.

Akıllı, Can’ın telefonla Büyükşehir’i arayarak proje hakkında bilgi edinebileceğini kaydederek, şunları söyledi:

“Büyükşehir Meclis’nde yaklaşık bir yıl önce gündem olmuş ve yapımını üstlenen şirketin sermayesi sırf bu proje için ‘oy birliği’ ile artırılmıştır. Halkımız; Artvin'de, Kaz Dağlarında, Fırtına Vadisinde ve daha bir çok yerde yıllardan beri yapılan doğa katliamlarının aktörlerinin, ürettikleri yalanlarla CHP Belediyelerini karalama çabalarına itibar etmeyecektir.”