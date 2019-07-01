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  4. 01 Temmuz 2019 00:29

Ankara'da Gökçek'ten geri alınan cipler gelin arabası oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten geri alınan belediyeye ait lüks cipler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla durumu olmayan vatandaşlara gelin arabası olarak hizmet veriyor.

Ankara'da Gökçek'ten geri alınan cipler gelin arabası oldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cip tipi araç, genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı ile ciplerin ihale yoluyla satışı gerçekleşen kadar maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğünlerinde kullanılacağı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir programda kullandığı, “Belediyede üç cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek'e tahsis edilmiş” ifadeleriyle gündeme gelen cip artık ekonomik durumu zor durumdaki Ankaralı gençlerin hizmetinde...


 

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