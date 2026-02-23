  1. Anasayfa
Ankara'da Hacı Baryram-ı Veli Camisi'nde Ramazan etkinlikleri ilgiyle sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler, hem çocuklardan hem de yetişkinlerden yoğun ilgi görüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Ramazan’a özel olarak Hacı Bayram-ı Veli Camisi’ne kurduğu etkinlik çadırı, hafta sonu Başkentlilerin vazgeçilmezi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayı coşkusunu ve maneviyatını kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle hissettirmeye devam ediyor.

Başkent’in en önemli manevi kültür mirasları arasında yer alan Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kurulan Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlik çadırındaki etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

 HAFTA SONUNUN TADINI ETKİNLİK ÇADIRINDA ÇIKARDI

Ramazan ayı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri çeşitli etkinlikleri Başkentlilerle buluşturan etkinlik çadırında, hafta sonunda sahne çocukların oldu. Etkinliğe velileri ile birlikte gelen minikler; yüz boyama ve kum boyama etkinliğine katılırken balon ve lezzetli ikramlıkların da sahibi oldu.

ABB,  ayrıca çadırda yaş almış bireyler için sağlık taraması gerçekleştirirken Grup Hâne’nin eşsiz yorumuyla seslendirdiği ilahi dinletisiyle de manevi atmosferi taçlandırdı.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BU BEREKETLİ BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Klinik Psikolog Merve Hazer Koyu, etkinliklerin Ramazan boyunca devam edeceğini ifade ederek, vatandaşları Hacı Bayram-ı Veli Camisi’ndeki çadıra şu sözlerle davet etti:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan coşkusunu hep birlikte Hacı Bayram’da kutluyoruz. Burada, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 13.00'ten itibaren çocuklarımız için eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise yaş almış vatandaşlarımız için hem sağlık taraması gerçekleştiriyoruz hem de ilahi dinletileri gerçekleştiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Hacı Bayram’daki bu bereketli buluşmaya davet ediyor, herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz.”

