  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da Halk Mobil Ekmek Fırını ile yerinde sıcak pide üretimi

Ankara'da Halk Mobil Ekmek Fırını ile yerinde sıcak pide üretimi

Ankara'da Halk Mobil Ekmek Fırını ile yerinde sıcak pide üretimi
Güncelleme:

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Mobil Ekmek Fırını aracılığıyla Ramazan ayında sıcak pide satışına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin güvenilir ve hijyenik ortamlarda üretilen gıdalara kolay ulaşabilmesi amacıyla yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Mobil Ekmek Fırını aracılığıyla Ramazan ayında sıcak pide satışına başladı. 

Mobil fırın Ramazan ayı boyunca her gün kentin farklı bir noktasında sıcacık pideler üreterek Başkentlilere ulaştıracak. Ankaralılar, 14.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan ve 5 bin pidenin üretileceği mobil fırının bulunduğu yeri sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek.

İlk gün Ulus’ta başlayan uygulama ile İstanbul Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi köşesinde, Mobil Ekmek Fırın’ın içerisinde üretilen kaliteli, güvenilir, sıcak Ramazan pidesini Başkentlilerin iftar sofralarıyla buluşturuyor.

“GÜNDE 5 BİN ADET RAMAZAN PİDESİ ÜRETECEĞİZ”

Ulus İstanbul Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi köşesinde başlayan uygulama ile ilgili bilgi veren Halk Ekmek Fabrika Müdürü Beytullah Yalçın, Ramazan’ın ruhuna uygun olarak Başkentlilerle dayanışma içinde olacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Mobil ekmek fırınımız bu Ramazan ayında belirlediğimiz semtlerde 350 gram Ramazan pidesi şeklinde sunulacaktır. Günde 5 bin adet Ramazan pidesi üreteceğiz. 350 gramlık ramazan pidelerini mobil fırınımızın yanında konumlandırılacak büfemizde satışa sunuyoruz. Ramazan pidesinin, daha çok vatandaşın iftar sofrasına girmesi için bu yeni uygulamayı hayata geçirdik. Yeni misyonumuzla birlikte hem hizmet ağımızı her geçen gün genişletiyoruz hem de daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Fabrika olarak kaliteli, güvenilir ve hijyenik ekmekler ile unlu mamuller üretiyoruz.”

VATANDAŞLARDAN, BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ramazan pidesi uygulamasından yararlanan vatandaşlar, verilen hizmetle ilgili düşüncelerini paylaştı:

-Yaşar Yakut: “Çok güzel bir uygulama fiyatı da gayet normal, vatandaşa yapmış olduğu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”

-Tahsin Dal: “Mansur Bey’den Allah bin kere razı olsun. Hizmetlerinden de çok memnunuz.”

-İbrahim Tan: “Halk Ekmek’ten memnunuz, karşıdan gördüm pide satıldığını hemen geçtim buraya geldim. Emekliyim bu hizmet için Büyükşehir’e teşekkür ederim.”

- Hasan Alan: “Mobil aracı beğendim, ekmekleri de beğendim, inşallah her ilçede uygulama olur.”

- Bekir Kaplan: “Güzel bir hizmet. Dışarıda ürünler gerçekten çok pahalı. İnsanlara faydalı olan her şey her zaman iyidir.”

- Tülay Öztürk: “Uygulamayı çok beğendim. Fiyatları marketlere göre gayet uygun. Çok teşekkür ederiz.”

UYGULAMA BAŞKENT’İN FARKLI NOKTALARINDA DEVAM EDECEK

Ankara Halk Ekmek, mobil ekmek fırın uygulamasıyla Ramazan ayı boyunca Başkent’in farklı noktalarına ulaşmaya devam edecek. Satış noktaları ve tarihleri sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar! Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu