Ankara'da Halk Mobil Ekmek Fırını ile yerinde sıcak pide üretimi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Mobil Ekmek Fırını aracılığıyla Ramazan ayında sıcak pide satışına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin güvenilir ve hijyenik ortamlarda üretilen gıdalara kolay ulaşabilmesi amacıyla yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Mobil fırın Ramazan ayı boyunca her gün kentin farklı bir noktasında sıcacık pideler üreterek Başkentlilere ulaştıracak. Ankaralılar, 14.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan ve 5 bin pidenin üretileceği mobil fırının bulunduğu yeri sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek.

İlk gün Ulus’ta başlayan uygulama ile İstanbul Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi köşesinde, Mobil Ekmek Fırın’ın içerisinde üretilen kaliteli, güvenilir, sıcak Ramazan pidesini Başkentlilerin iftar sofralarıyla buluşturuyor.

“GÜNDE 5 BİN ADET RAMAZAN PİDESİ ÜRETECEĞİZ”

Ulus İstanbul Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi köşesinde başlayan uygulama ile ilgili bilgi veren Halk Ekmek Fabrika Müdürü Beytullah Yalçın, Ramazan’ın ruhuna uygun olarak Başkentlilerle dayanışma içinde olacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Mobil ekmek fırınımız bu Ramazan ayında belirlediğimiz semtlerde 350 gram Ramazan pidesi şeklinde sunulacaktır. Günde 5 bin adet Ramazan pidesi üreteceğiz. 350 gramlık ramazan pidelerini mobil fırınımızın yanında konumlandırılacak büfemizde satışa sunuyoruz. Ramazan pidesinin, daha çok vatandaşın iftar sofrasına girmesi için bu yeni uygulamayı hayata geçirdik. Yeni misyonumuzla birlikte hem hizmet ağımızı her geçen gün genişletiyoruz hem de daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Fabrika olarak kaliteli, güvenilir ve hijyenik ekmekler ile unlu mamuller üretiyoruz.”

VATANDAŞLARDAN, BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ramazan pidesi uygulamasından yararlanan vatandaşlar, verilen hizmetle ilgili düşüncelerini paylaştı:

-Yaşar Yakut: “Çok güzel bir uygulama fiyatı da gayet normal, vatandaşa yapmış olduğu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”

-Tahsin Dal: “Mansur Bey’den Allah bin kere razı olsun. Hizmetlerinden de çok memnunuz.”

-İbrahim Tan: “Halk Ekmek’ten memnunuz, karşıdan gördüm pide satıldığını hemen geçtim buraya geldim. Emekliyim bu hizmet için Büyükşehir’e teşekkür ederim.”

- Hasan Alan: “Mobil aracı beğendim, ekmekleri de beğendim, inşallah her ilçede uygulama olur.”

- Bekir Kaplan: “Güzel bir hizmet. Dışarıda ürünler gerçekten çok pahalı. İnsanlara faydalı olan her şey her zaman iyidir.”

- Tülay Öztürk: “Uygulamayı çok beğendim. Fiyatları marketlere göre gayet uygun. Çok teşekkür ederiz.”

UYGULAMA BAŞKENT’İN FARKLI NOKTALARINDA DEVAM EDECEK

Ankara Halk Ekmek, mobil ekmek fırın uygulamasıyla Ramazan ayı boyunca Başkent’in farklı noktalarına ulaşmaya devam edecek. Satış noktaları ve tarihleri sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak.