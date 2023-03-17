Ankara'da Kahramanmaraş Dayanışma Günleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi depremde zarar gören Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak için dayanışma günleri düzenledi.

Kahramanmaraşlı 100 esnaf, "Kahramanmaraş Dayanışma Günleri" kapsamında Altınpark’taki ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde ürünlerini Ankaralılarla buluşturdu.

Kahramanmaraş Dayanışma Günlerini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sevgili ailem, Kahramanmaraşlı depremzede esnafımızın satış yapacağı Kahramanmaraş Dayanışma Günleri 17 Mart'ta başlıyor, ucu açık şekilde devam edecek. Hepinizi desteğe davet ediyorum” dedi.

100 esnaf satış yapacak

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nin A Salonu dayanışma günlerine özel olarak düzenlendi. 2 bin 400 metrekarelik alanda 16-18-21 ve 24 metrekarelik satış alanları depremzede esnaf için hazırlandı.

Dayanışma günlerinde ürünlerini Ankaralılarla buluşturacak 100 esnafa ABB tarafından lojistik destek sağlanıyor. ABB ayrıca Ankara’ya gelecek olan Kahramanmaraşlı esnaf ve yanlarında getirecekleri 2 kişinin konaklama ihtiyacını da karşılayacak.

10.00-22.00 saatlerinde ziyarete açık

Kahramanmaraş Dayanışma Günlerinde; antika, ayakkabı, baharat, bakır, çanta, deri, giyim, seramik, gümüş, saat, kozmetik, kuruyemiş, kuyumcu, oyuncak, restoran, şarküteri, şekerleme, seyahat acentesi, süt ürünleri, tatlı-dondurma, yöresel ürünler ve züccaciye gibi farklı iş kollarında faaliyet gösteren esnaflar ürünlerini satacak. 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.