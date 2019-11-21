Ankara'da kent yönetiminde Çocuk Meclisi aktif rol alacak

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ve Sosyal Medya Daire Başkanı Yüksel Işık da Çocuk Meclisi’nde düzenlenen mazbata törenine katılarak, çocukların heyecanına ortak oldu.

Çocuk Meclisi’nin doğrudan kent yönetimine katkı sağladığını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, şöyle konuştu:

“Demokratikleşmeye giden yolda ilk adım katılımdır ve sizler Çocuk Meclisi'nde, yaşadığı kente karşı sorumluluk duyan, kent yaşamında söz sahibi olmaya çalışan, bilinçli, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, konuşan, tartışan, kararlarda biz de varız deme özgüvenini gösteren çocuklar olarak, yaşamınızda çok daha verimli ve başarılı olacağınıza tüm kalbimle inanıyorum."

BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Çocuk Meclisi Başkanlığını Ceren Hızlı'dan devralan Çağın Aladağ ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a göreve geldiği ilk günden bu yana hem çok daha güzel bir Ankara için yürüttüğü çalışmalar için hem de kararlılığı ve emekleri için hepimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarımın, çocuk hakları başta olmak üzere, biz çocukları da ilgilendiren her konuda, durmadan, yorulmadan çalışacağımızı, çocukların sesi olmak için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isterim.”

İLK ÖNERGELER VERİLDİ

Çocukların, demokratik bir ortamda özgürce fikirlerini ifade etme imkanı tanıyan ve tavsiye kararlarının alındığı Çocuk Meclisi, yeni döneme hızlı başladı.

Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Mustafa Eren Güler’in, “Engelli vatandaşlarımız için Akülü sandalye şarj istasyonlarının sayılarının arttırılması”, Basın Yayın Komisyonu Üyesi Rana Yumruçalı’nın, “Çocukların Gözünden Ankara Kitabı Hazırlanması” ve Bilim Teknoloji Komisyonu Üyesi Zeynep Tunç’un, “Giysi ve fazla eşyaların adreslerinden alınarak sistemli bir şekilde toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması” konularında verdikleri önergeler oylanarak kabul edildi.