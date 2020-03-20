Ankara'da koronavirüs için yeni önlemler devrede

Halk Ekmek Fabrikası üretim alanı başta olmak üzere satış noktalarında hijyen uygulamalarını en üst seviyeye çıkarırken, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kent genelinde toplu taşıma araçları, taksi ve dolmuşlardan sonra C Plakalı servis araçlarında da dezenfeksiyon işlemini titizlikle yürütüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kafeler ve restoranların kapatılması nedeniyle azalan gıda ihtiyacının karşılanması için Büyükşehir Belediyesinin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında salgın hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Kriz Yönetimi Merkezi koordinasyonunda tüm birimler birim hijyen uygulamalarını en üst seviyeye çıkarırken, yeni önlem ve tedbirleri de devreye sokuyor.

CAN DOSTLARA MAMA DAĞITIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayan kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde mama dağıtımına başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Umreden dönen vatandaşların karantina altında tutulduğu Gölbaşı yerleşkesinde toplanan sokak hayvanlarını Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Barınağında misafir ettiklerini, sağlık kontrollerinin ve aşılarının yapıldığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, alınan önlemler hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Valiliğimiz başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu. Karantina bölgesinde bulunan 16 sokak hayvanımızı Valiliğimizin talebi doğrultusunda, bu süreçte dışarıdan içeriye gönüllü vatandaşlarımız giremeyeceği için beslenme başta olmak üzere sağlık sorunu yaşamamaları adına Gölbaşı Belediyesi ile birlikte ve gönüllülerimizin bilgisi dahilinde hayvan barınağımıza getirdik. Veteriner hekimlerimizce hayvanlarımızın geldiği ilk andan itibaren sağlık kontrolleri yapıldı. 16 sokak hayvanından 6’sı kısırlaştırıldı. Hayvanlara bölgede bakan gönüllüler ile irtibat sağladık. Gönüllülerimiz istediği zaman gelip bakımevimizde hayvanları besleyebilir, sağlık durumları hakkında bilgi alabilirler. Karantina kalktıktan sonra hayvanlarımız alındıkları ortama geri bırakılacak. Hayvanseverlerimiz bu konuda endişeye kapılmasınlar, hayvanlarımızın sağlık durumları gayet iyi ve beslenmelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Mama dağıtımlarına da başladık.”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doğayı ve Hayvanları Koruma Topluluğu Başkanı Damla Karaboya da, “Karantina bölgesi ilan edilmesinin ardından beslediğimiz hayvanlar Gölbaşı Barınağına nakledildi. İlk başta ön yargılı bir şekilde yaklaştık ama şu an can dostlarımızı Gölbaşı Hayvan Barınağı’nda görebiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Kiloları gayet iyi, sağlıkları gayet iyi” derken, gönüllü hayvansever Tenay Yücel de, “Senelerdir bu barınağına gelirim. Bu barınakta canların gerek kuru mamaları gerekse yemekleri her zaman olur. Suları düzenli olarak değiştirilir. Aşıları düzenli yapılır, kısırlaştırılma işlemleri hemen yapılır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş göreve geldikten sonra buranın durumu daha iyi oldu. Burayı görmeyenler farklı ve olumsuz konuşuyorlar. Canlarımız burada güvende. Canlarımız burada çok sağlıklı. Kimsenin endişe etmesine gerek yok” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

HALK EKMEK’TE HİJYEN ÜST SEVİYEDE

Ankara Halk Ekmek Fabrikası da ekmek ve unlu mamullerin üretildiği fabrika başta olmak üzere satış mağazaları, Halk Ekmek büfeleri ve simit camekanlarında koronavirüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkarttı.

Salgından Korunma Acil Durum Eylem Planını devreye sokan Halk Ekmek Fabrikası, çalışan tüm personelin işe girişlerinde periyodik olarak günlük vücut ısıları ile ateş ölçümüne başladı. Kapalı noktalarda dezenfektan sayısını artıran ve uyarı afişleri asan Halk Ekmek, personele maske ve eldiven takma zorunluluğu getirdi. Satış Mağazalarında bulunan kafeteryaları kapatan Halk Ekmek, günlük ürün satışı için sosyal mesafenin korunması noktasında 1 metre kuralını uygulamaya başladı.

Toplum sağlığı ve gıda güvenliğini öncelediklerini belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, sıkı tedbirler aldıklarını açıkladı:

“23 maddeden oluşan tedbirleri hazırladık. Uygulamaların takibi için de Acil Durum Kriz Masası oluşturduk. Üretim tesislerimiz 3 vardiya çalıştığı için bu vardiyada çalışan personellerimizin işe girişte vücut ısısını ölçüyoruz. Hijyen noktasında dezenfektan ürünü, eldiven ve maske zorunluluğu getirdik. Satış Mağazamızda sosyal mesafenin korunması için 1 metre aralıklarla sarı çizgiler çizdik. Gelen vatandaşlarımızın kendi aralarındaki mesafelerini bu sayede korumaya çalışıyoruz.”

C PLAKALI SERVİS ARAÇLARINDA DA DEZENFEKİSYON BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren koronavirüsle ilgili temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini iki katına çıkardıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, toplu taşıma araçlarının her gün bu işleme tabi tutulduğunu söyledi.

Metro, ANKARAY, Teleferik, Otobüsler ile taksi ve dolmuşlardan sonra C plakalı servis araçlarını da dezenfekte ettiklerini ifade eden Aslan, “7/24 yoğun olarak kullanılan tüm toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı ile görüştük ve bir merkez kurduk. Bundan sonra C plakalı servis araçlarımızın tamamı merkeze geldiğinde sürekli dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Ulaşım Daire Başkanı da bu konuda koordineli çalışmayı sağlayacak. Büyükşehir olarak halkın sağlığı için elimizden gelen gayreti 7/24 yerine getirmeyi çalışıyoruz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Cengiz Akkoyunlu da Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında faaliyet gösteren ticari araçların dezenfektasyon işlemine 7/24 devam ettiklerinin altını çizerek, “Minibüs ve ticari taksi olmak üzere toplam 10 bin ticari araç dezenfeksiyon işleminden geçmiş bulunuyor. Yaklaşık 7 bin 300 servis aracının da dezenfeksiyon işlemi tamamlandığında toplam 17 bin ticari araç temizlenmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Yılmaz ise Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasının önemi dikkat çekerek, “Sürekli şehir içerisinde personel, işçi, memur taşıyan bir sektördeyiz ve sabah akşam demeden yoğun bir şekilde trafikte bulunuyoruz. Bu tehlikeden kurtulmanın yolu da dezenfeksiyon ve temizlikten geçiyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi bizlere 7/24 hizmet veriyor. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. C plaka servis şoförü İbrahim Aydirek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederken, Fatih Yıldız da, “Ankara Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Olması gereken bir temizlik ve ilaçlama çalışmasıydı” sözleriyle uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TAKSİ VE DOLMUŞ ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. temizlik ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla her gün taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon işlemini sürdürüyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin kontrolünde devam ederken, Havaalanı Taksi Durağında çalışan Orhan Taşcı, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Araçlarımızı dezenfekte çalışmalarından çok memnunuz. Yolcularımızla bu konuyu paylaşıyoruz. Yolcularımız gönül rahatlığıyla araçlarımızı kullanabilirler” dedi. Esenboğa Taksicileri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hakan Tağluk da, “Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle bu uygulamadan yararlanıyoruz. Yolcularımızdan çalışmalar hakkında güzel dönüşler alıyoruz. Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Sincan Dolmuş duraklarında hizmet verdiklerini belirten Rıfat Çetinkaya düşüncelerini, “Bütün araçlarımız dezenfekte edildi. Hizmetlerinden dolayı Belediyemize ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” şeklinde ifade ederken, hizmetten yararlanan minibüs şoförleri şunları söyledi:

-Niyazi Bilgiç: “Belediyenin vermiş olduğu bu hizmetten dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz. Hizmetlerin devamını bekliyoruz.”

-Feyzullah Kızıltaş: “Yapılan bu hizmetten dolayı Belediyemize çok teşekkür ederim.”

-Armağan Taburlu: “Belediyemize bu konularla ilgilendiği için teşekkür ederiz. Sağlıklı bir şekilde hizmetimize devam ediyoruz.”

EK YENİ ÖNLEMLER DEVREDE

Kamu kurum ve kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok noktada aralıksız dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, salgın tehlikesine karşı şu yeni ek önlemleri aldı:

-Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Mart tarihinde başvuru kabulüne başlanacağının duyurulduğu ve 13-17 Nisan tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen “İtfaiye Eri Sınavları” ileri bir tarihe ertelendi.

-Ankara’da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçlarını (ÖTA) kullanan esnafın yolcu sayılarının düşmesi nedeniyle mağdur olmamaları amacıyla süresi gelen ruhsat ve hat ihale bedelleri 2 ay süreli olarak ertelendi.

-İdari izinliler dışında toplam 4 bin personelin hizmet verdiği Ankara Büyükşehir Belediyesi binası, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü binasında, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinde aynı görevi yapan personel, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle, kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde ikinci bir emre kadar vardiyalı sistemle çalışacak.

-Belediyeye yapılacak yeni sosyal yardım başvuruları, kalabalıklar oluşmasını engellemek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Gıda Yardım Merkezi yerine geçici süreyle “(0312) 322 45 47, (0312) 322 11 33 ve (0312) 507 37 00” numaralı irtibat telefonlarıyla yapılacak.