Ankara'da Mansur Yavaş'ın çağrısına yoğun ilgi

Başkan Yavaş, “Ülkemizde ilik bekleyen binlerce vatandaşımızın tek umudu sizler gibi duyarlı insanların varlığı. Onlar için hayat olmaya var mısın? Kan bağışı noktalarımıza bekliyoruz” sözleriyle vatandaşları kan bağışı kampanyasına katılmaya davet etti.

Başkan Yavaş’ın bu çağrısı üzerine Kızılay Meydanı, Abdi İpekçi Parkı, Karanfil Sokak, Sincan Lale Meydanı ve Mamak Caddesi Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde yer alan kan alma birimlerine vatandaşlar akın etti.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği bağış kampanyası için Dr. Şükrü Karataş, “18-50 yaş arası sağlıklı olan tüm vatandaşlarımızı ihtiyacı olan hastalarımıza yardımcı olmak üzere kök hücre bağışına, sağlıklı olan 18-60 yaş arası vatandaşlarımızı da kan bağışı yapmaya bekliyoruz” dedi. Başkan Yavaş’ın çağrısını gördükten sonra geldiğini belirten Hidayet Tatar adlı vatandaş, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kan bağışı çağrısını sosyal medyada gördüm. Kan vermek can kurtarır, herkesin kan vermesini tavsiye ediyorum” derken, Furkan Ergün adlı bir başka vatandaş da, “Mansur Başkanın kan bağışında bulunulması yönündeki çağrısı çok güzel bir çağrı. Ben de bu çağrıya uyarak, kan vermeye geldim” diye konuştu.

Herkesin toplum sağlığı için duyarlı olması gerektiğini vurgulayan vatandaşlardan Doğukan Kılıç ise, “Sağlık durumum kök hücre için kan vermeye uygun olduğundan kan verdim. Herkes kan vermeli” sözleriyle kan vermenin önemine dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜM BİRİMLERİYLE DESTEK VERİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kan bağışı çağrısına Başkentliler kadar Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleriyle yoğun katılım sağladı.

Ankara İtfaiyesi olarak “Kanımızla canımızla yanındayız” sloganıyla kan bağışı kampanyasına destek olduklarını belirten İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Biz yangınlarda canımızla, bu kampanyada ise kanımızla halkımızın yanındayız” dedi.

İtfaiye Haftası kapsamında Türk Kızılay’ı ile iş birliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın tüm personeli, İskitler Merkezi’nde kampanya için kan bağışında bulundu.

EGO Genel Müdürlüğü de kan bağışı kampanyasına destek vererek, toplumsal farkındalık için bu desteği sürdürme kararı aldı. Otobüs Daire Başkanlığı 4. Bölge’de gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çalışanlarla birlikte katılan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Kan hayat kurtarır, o nedenle bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekir. Kan bağışlamak insanlık görevidir” diye konuştu.

EGO 4. Bölge Müdürü Hasan Yüksel, “Otobüs hareket noktalarının hepsinde periyodik aralıklarla kan bağışı kampanyası başlatıyoruz” sözleriyle kampanyaya aktif olarak destek olmaya devam edeceklerini belirtirken, EGO Otobüs Şoförü İsmail Akkaş da, “Herkes bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Kan bağışı ile insanların hayatını kurtarmış oluyoruz” dedi.