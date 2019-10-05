Ankara'da Mansur Yavaş'tan bir ilk daha! Türkiye'de ilk olacak

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kendisine bir program hazırladığı ve mesai saatleri dışında da bizzat telefonla arayarak vatandaşların sorunlarını dinlediği ve problemlere çözüm aradığı öğrenildi.

Belediye ayrıca, 20 Ekim’de Öğrenci Kart’ı satışa sunacak ve bu uygulama ile birlikte 200’lük karttan alan öğrencilerin her binişi yalnızca 33 kuruşa mal olacak. Bu uygulama da Türkiye’de yalnızca Ankara’da hayata geçirilecek.