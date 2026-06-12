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Ankara'da metro çalışması nedeniyle Natoyolu Caddesi trafiğe kapatılıyor

Ankara'da metro çalışması nedeniyle Natoyolu Caddesi trafiğe kapatılıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı Cengizhan İstasyonu çalışmaları sebebiyle Natoyolu Caddesi'nin 15 Haziran saat 21.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, başkent trafiğini ve toplu taşımayı yakından ilgilendiren önemli bir güzergah değişikliğini kamuoyuna duyurdu.

Yapımına başlanan Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı projesi kapsamındaki Cengizhan İstasyonu inşaat çalışmaları sebebiyle, bölgenin ana arterlerinden biri olan Natoyolu Caddesi geçici süreliğine araç trafiğine kapatılıyor.

15 Haziran İtibarıyla Tamamen Kapatılıyor

EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bilgilendirmeye göre, ulaşım düzenlemesinin detayları şu şekilde belirlendi...

Natoyolu Caddesi, 15 Haziran saat 21.00 itibarıyla çift yönlü olarak tamamen araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu yol kapatma kararı, Ankara'nın raylı sistem ağını genişletecek olan Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı projesinin 'Cengizhan İstasyonu' inşaatı sebebiyle alındı.

Otobüs Durakları Taşındı: İşte Etkilenen Hatlar

Bölgedeki vatandaşların ve toplu taşıma kullanıcılarının mağdur olmaması adına EGO ekipleri tarafından kapsamlı bir güzergah planlaması yapıldı. Resmi açıklamada yer alan güncel durak değişiklikleri şu şekildedir:

30284 Numaralı Durak: Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan bu durak, mevcut konumundan 180 metre geriye (yine Natoyolu Caddesi üzerine) taşındı.

30262 Numaralı Durak: Bu durak ise 115 metre ileriye, 788. Cadde üzerine kaydırıldı.

Etkilenen Otobüs Hatları: Bu durakları kullanan 307, 330, 336, 337, 340, 341, 346, 386, 731, 732, 330-2, 336-1, 340-2 ve 341-6 numaralı EGO otobüs hatlarının yolcuları, ulaşımlarını yeni durak noktalarından sağlayacak.

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