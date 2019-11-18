Ankara'da öğrencilere ulaşımda büyük kolaylık

Başkan Yavaş’ın talimatıyla Ankara’da ilk kez başlatılan ve yaş sınırının kaldırıldığı 200 binişlik 60 TL’ye indirimli aylık abonman kart uygulamasına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

KART YÜKLEME İŞLEMLERİ KİOSKLARDAN DA YAPILIYOR

Öğrenciler, ANKARAKART’larına para yükleme işlemlerini Kart İşlem Merkezleri dışında kiosklar aracılığıyla da yapabiliyor.

Örgün eğitim sisteminde yer alan (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, ikinci öğretim) tüm öğrenciler kredi kartlarını kullanarak, abonman kartlarına kiosklar sayesinde sıra beklemeden kolaylıkla yükleme yapabiliyor.

BÜTÇE DOSTU KART İÇİN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

İndirimli abonman kartının ekonomik açıdan bütçesini rahatlattığını söyleyen Üniversite öğrencisi Turgay Şentürk, “Bu uygulama öğrenciye güzel bir imkan sunuyor. Otobüsü çok kullandığım için az fiyata daha çok binmiş oluyorum. Teşekkür ediyorum” derken, yaş kriterinin kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Esma Ürün ise, “Bu uygulama öğrencileri çok sevindirdi. Ücret yüksek olduğu için aktarmalarda zorlanıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi Hayat Muhammed de bütçe dostu kartı kullandığını belirterek, “Pahalı bir uygulama olmadığı için öğrencilere yapılmış çok avantajlı bir destek. Bize ulaşımda çok kolaylık sağladığı için Belediye Başkanına teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncesini paylaştı.