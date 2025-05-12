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Ankara'da otobüs, Ankaray ve metrolarda unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

Ankara'da otobüs, Ankaray ve metrolarda unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
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EGO Genel Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde ANKARAY ve Metro vagonları ile istasyonlar başta olmak üzere EGO otobüslerinde unutulan ancak sahiplerine ulaşılamayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY ve Metro ile EGO otobüslerinde unutulan 65 ayrı kalemdeki toplam 2 bin 223 parça eşyayı Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

Sahibi bulunamayan ve yasal bekleme süresi dolan şemsiye, bisiklet, cep telefonu, kulaklık, gözlük, boks eldiveni, motosiklet kaskı, cep telefonu gibi eşyaların satıldığı açık artırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açık artırma, ABB TV’den canlı olarak yayınlandı.

EGO Genel Müdürlüğü şeffaflık ilkesi doğrultusunda yasal bekleme süresi dolan ve aralarında birçok teknolojik cihazın da yer aldığı eşyaların satışını halka açık ve canlı yayında gerçekleştirdi. Alınan ürünler imza karşılığında ve makbuzlarıyla birlikte yeni sahiplerine teslim edildi.

Açık artırmada çekişmeli anlar da yaşandı. EGO Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık artırma ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Göreve başladığım 2020 yılından bugüne kadar katılımcı sayısı katlanarak bu etkinliğe devam ediyoruz. Bugün de çok fazla bir katılımcı sayısına ulaştık. Yoğun bir ilgi ve çok değişik türde unutulan ürünler var. Elektrikli testere, bisiklet, çocuk arabası, scooter, valiz ve hatta tüp bile var.”    

4721 Sayılı Kanun'un 770. Maddesi gereği unutulan eşyaların satışı üzerinden elde edilen gelir kuruma gelir olarak kaydediliyor.

AÇIK ARTIRMAYA YOĞUN İLGİ

Sahipleri 1 yıl içinde ortaya çıkmazsa satış listesine alınan ve halka açık satışa sunulan eşyalar arasında boks eldiveninden motosiklet kaskına, kulaklıktan cep telefonuna kadar birçok ürün yer aldı.

Unutulan eşyaların ihaleleri büyük ilgi görüyor. Her yıl düzenlenen ihalenin sıkı takipçisi olanlar arasında ikinci el eşya satıcıları yer alıyor. İhaleye ilgi gösterenler arasında öğrenciler ve çocukları için hediye almak isteyen aileler de bulunuyor.                                                                    

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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