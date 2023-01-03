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Ankara’da otobüs ücretleri artabilir: "Başka çare kalmadı"

Ankara’da otobüs ücretleri artabilir: "Başka çare kalmadı"
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ABB, otobüslerde kullanılan ve Nisan 2019’da 1,67 TL olan 1 metreküp CNG fiyatının Ocak 2023 itibarıyla 20,77 TL’ye yükseldiğini belirterek, zammın kaçınılmaz olduğunu açıkladı. CNG fiyatının indirilmediği ya da vergi düzenlemesi yapılmadığı halde bilet cüretlerinin artırılabileceğini duyuran ABB’nin açıklamasında, “Başka çare kalmadı” denildi.

EGO Genel Müdürlüğü, Nisan 2019’da 1,67 TL olan otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG fiyatının Ocak 2023 itibarıyla 20.77 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Belediyeden, “Başka çare kalmadı” denilerek yapılan açıklamada, “CNG fiyatı indirilmediği ya da vergilerle ilgili düzenleme gelmediği takdirde fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde kullanılan CNG fiyatlarındaki artışa yönelik, “Bu durum sürdürülebilir değildir” açıklaması geldi. Açıklamada, EGO’nun giderlerinin zamlar nedeniyle katlanarak arttığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Her ay oluşan bu devasa zarar yine Ankara halkının parasıyla kapatılmaktadır. EGO, bin 863 adet otobüsle hizmet vermektedir ve bunun yüzde 84’ü CNG’lidir. CNG fiyatı indirilmediği ya da vergilerle ilgili yeni bir düzenleme gelmediği takdirde biniş ücretlerinde fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır.”

İşte EGO’nun aylık zararının 262 milyon TL olduğuna dikkati çeken açıklama

- Doğal Gaz: 140.5 Milyon TL
- Elektrik: 65.7 Milyon TL
- Personel: 111.2 Milyon TL
- Mazot: 26,5 Milyon TL
- Bakım ve Onarım: 30 Milyon TL
- ÖHA ve ÖTA Destekleri: 8 Milyon TL

KASIM AYI TOPLAM GİDER: 382 MİLYON TL

KASIM AYI TOPLAM BİLET GELİRİ: 120 MİLYON TL

AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL’DİR.

 Bu durum sürdürülebilir değildir. Her ay oluşan bu devasa zarar yine Ankara halkının parasıyla kapatılmaktadır. EGO, 1863 adet otobüsle hizmet vermektedir ve bunun yüzde 84’ü CNG’lidir. CNG fiyatı indirilmediği ya da vergilerle ilgili yeni bir düzenleme gelmediği takdirde biniş ücretlerinde fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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