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  4. 22 Kasım 2020 21:19

Ankara'da otobüs ve metro seferlerine yeni düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki otobüs ve metro saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.

Ankara'da otobüs ve metro seferlerine yeni düzenleme
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre kentteki otobüs ve metro saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.

Yavaş, "Değerli hemşehrilerim; Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz. Detaylar: http://ego.gov.tr" ifadelerini kullandı. 

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