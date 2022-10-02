Ankara'da özel çocuklar ve aileleri için ''Mola'' zamanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sincan ve Anıttepe’de hizmete açtığı ''Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi'' ile hem dezavantajlı çocukları sosyal hayata bağlıyor hem de çocukların ailelerine işlerini yapabilmeleri için zaman yaratıyor.

Üyelik sistemi ile çalışan Mola Evleri’nden 3-6 yaş arası özel ilgi ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklar ve aileleri yararlanabiliyor. Mola Evi’nden yararlanmak isteyen aileler, molaevleri.ankara.bel.tr adresi üzerinden veya ‘(0312) 507 10 01’ numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.

‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik başlattığı özel projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Anıttepe ve Sincan olmak üzere hizmete açılan ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’ 3-6 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocukları misafir etmeye devam ediyor. Mola evleri sayesinde özel gereksinimli çocuklar güvenli bir ortamda sosyalleşme imkânı bulurken, çocuklarını yalnız bırakamadığı için özel işlerine vakit ayırmayan aileleri de zaman kazanmış oluyor.

Ücretsiz mola evlerinden yararlanmak isteyen aileler, molaevleri.ankara.bel.tr adresi üzerinden veya ‘(0312) 507 10 01’ numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.

MOLA EVLERİNDEN 61 ÜYE FAYDALANIYOR

Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Sincan ve Anıttepe olmak üzere 2 merkeze açılan mola evleri ile başkentlilere hizmet verdiklerini belirterek, merkezlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“3-6 yaş özel gereksinimli çocuklarımızı kısmi zamanlı olarak merkezlerimizde konuk etmekteyiz. Merkezlerimiz özel çocuklara uygun şekilde donatılmıştır. Uzman personellerimiz çocuklarımıza hem eğlenceli hem de öğretici oyunlar oynatıyor. Çocuklarımız keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmektedir. Üyelik sistemi ile çalışıyoruz. Şu ana kadar 61 üyeye ulaşmış durumdayız. Aileler güvenli bir şekilde merkezlerimize çocuklarını emanet edebilirler.”

“ÇOCUĞUMLA GÖNÜLDEN İLGİLENİYORLAR”

Çocuklarını Mola Evlerine getiren aileler ise merkezlerin çocuklarının gelişimine katkı sağladığını kaydederek, şunları söyledi:

-Şükran İpek: “Kızım özel eğitime gidiyor. Konuşmayı hiç bilmiyordu. Buraya getirmeye başladık. Haftada bir kez getiriyorum. Çocuğumun gelişimine çok katkı sağlıyor. Oyun ve el becerisi kazanıyor.”

-Gamze Gövercin: “Burada çocuğum çok güzel vakit geçiriyor. Beni ve çocuğumu güler yüzle karşılıyorlar. Dışarıda işlerim olunca buraya bırakıyorum ve benim için çok avantajlı oluyor. Çocuğumla gönülden ilgileniyorlar. Karnını doyuruyorlar gözüm arkada kalmıyor.”

-Seda Tepeli: “Böyle bir hizmetin verilmesi bizi çok mutlu etti. Bize çok kolaylık oluyor. Dışarıda yapmam gereken işlerimi rahatlıkla hallediyorum. Çocuğumla çok güzel ilgileniyorlar. Çocuğum burada birçok şeyi öğrenmiş oluyor.”

-Gönül Tetik: “Buraya yeni gelmeye başladım. Çocuğumun bezine kadar değiştiriyorlar. Bilmediğim konularda beni yönlendiriyorlar. Çocuğum burada keyifli zaman geçiriyor.”