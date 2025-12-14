  1. Anasayfa
Ankara'da Park Et Devam Et uygulaması devam ediyor
Güncelleme:

EGO Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların toplu taşımaya yönlendirilmesi ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla hayata geçirilen “Park Et Devam Et” uygulaması Macunköy, Milli Kütüphane ve Koru metro istasyonlarında hizmete açılan otoparklarda devam ediyor.

Kent genelinde toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek için alternatif ulaşım projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Milli Kütüphane İstasyonu’nda başlatılan “Park Et Devam Et” uygulaması toplam 3 noktada devam ediyor.

Milli Kütüphane, Macunköy ve Koru metro istasyonlarındaki otoparklarda 07.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren “Park Et Devam Et”ten; raylı sistemlerde iki kez kart basımı yapan vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor. Raylı sistemleri tercih etmeyen sürücüler ise otoparkları mevcut saatlik ücret tarifesi üzerinden kullanabiliyor. Ödeme yöntemi olarak ise sadece EGO ulaşım kartları olan Ankara Kart ve Başkent Kart kullanılabiliyor.

5 NOKTADA DAHA UYGULANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

“Park Et Devam Et”in toplu taşıma araçlarının kullanımının artırılması amacıyla uygulandığını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, “Şu anda 3 adet ‘Park Et Devam Et’imiz var; Milli Kütüphane, Macunköy ve Koru. Bu üç alanın toplam araç kapasitesi ise 1805. Uygulamayı önümüzdeki aylarda 5 yerde daha hizmete almak için planlamamızı yaptık. Törekent, Devlet Mahallesi, Akköprü, Batı Merkez ve Gordion AVM istasyonlarında da açacağız” dedi.

