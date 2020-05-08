Ankara’da Polatlı ve Tatlar Arıtma Tesisi için bir kez daha ret kararı

Başkan Yavaş’ın toplum sağlığını tehdit eder duruma gelen boruların bir an önce yenilenmesi gerektiğini söylemesine ve Polatlı halkının tepkisine rağmen muhalefetin itirazı ve oy çokluğu ile komisyon raporu bir kez daha ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetiminde olağanüstü toplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir toplanamayan Belediye Meclisi, Başkent gündemini yakından ilgilendiren konuları görüştü.

Sosyal mesafe kuralının korunması için toplantı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirken, Polatlı ilçesinin asbestli borularının değiştirilmesi ve Tatlar Arıtma Tesisinin iyileştirilmesi için ASKİ’nin 360 milyon TL kredi kullanma talebini içeren komisyon raporu bir kez daha kabul edilmedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “ACİL BİR KONU, TOPLUM SAĞLIĞI SÖZ KONUSU”

Meclis gündemine taşınan konunun görüşülmesi Başkan Yavaş’ın acil olduğunu vurgulamasına rağmen muhalefetin itirazıyla oy çokluğuyla ertelendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplum sağlığına dikkat çekerek, finansman kaynağının kabul edilmemesi üzerine şu açıklamalarda bulundu.

“Bu yatırımların toplam bedeli belki 3 milyarı geçiyor… Bugünkü kredi talebi işe başlama bedeli. Geri kalanı ihtiyaç olursa talep edilecek veya bir kısmı belediyenin kendi imkanlarıyla sağlanacak. Bu ipe un sermektir. Neden? Elimde daha önce ASKİ ve belediyeyle ilgili istenen kredi talepleri var. Onlarca defa alınmış. Hiçbirinde metraj istenmemiş. Metrajı verdik. Yaklaşık bedeli verdik. Tarım Bakanlığının Tatlar’daki Tesislerin yetersiz olduğunu, 2010 yılından itibaren yapılması gerektiği halde yapılmadığını, zehir saçtığını, bunun da Polatlı’nın köyleri ile orada yetişen sebzeyi Ankaralının yediği yönünde bir raporu var. Biz de ODTÜ’ye rapor tutturduk, Tatlar Tesisi ne kadar gecikirse oradan akan suyun Sakarya’ya karıştığı uyarısı var. Rapor bir an önce yapın diyor. Sakarya’ya karıştıktan sonra zaman zaman su sıkıntısı olunca İstanbul da Sakarya’dan aldığı arıtılmamış suyu içmek durumunda kalıyor. Bu kadar acil bir konu.”

“POLATLI HALKI ARIZALARDAN BIKTI, KAÇ DEFA SÖYLEDİK”

Başkan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir diğer acil konu da Polatlı. Kaç defa söyledik, biz arızalardan bıktık. Eski hat sürekli patlıyor. İlk göreve başladığımızda bunlara acil dedim, 2 acil değişmesi gereken hat var dedim. Bunları gündeme getirdik, acilen bunlar yapılsın dedik. Komisyon haklı buldu. Cumhurbaşkanına da sundum. Komisyon tamam demesine rağmen, Meclis’te nedense reddedildi. Şimdi temmuz ayı deniyor. Bu pandemi olayının uzayıp uzamayacağı belli değil. Meclisin de her ne kadar temmuz denildiyse de yeni bir erteleme olma ihtimali var. Ne zaman başlayacağız buna? Ne zaman bitecek? İnsanlar daha ne kadar devam edecek zehirli su içmeye? Gölbaşı’na yapacağımız hat da eskidi. Eğer bir patlarsa Gölbaşı tam 1 ay susuz kalır. Ben bu sözlerimi kayda geçmesi için söylüyorum, inşallah patlamaz. İnşallah yapabildiğimiz kadarını yaparız. Ama acil bunlar. Fantezi şeylere para yatırmıyoruz. Başka şeylere para yatırmıyoruz. Sakarya suyunun, Tatların toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var. Bu acil değilse ne acil?”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sadece Polatlı değil 13 ilçenin altyapısının yenilenmesi ile ilgili bir an önce kaynak sağlanması gerektiğine şu sözlerle dikkat çekti:

“Polatlı 26 km, Şereflikoçhisar 5 km, Evren 35 km, Beypazarı 50 km, Haymana 5 km, Akyurt 10 km, Kızılcahamam 2,5, Kahramankazan 5 km, Ayaş 9,3 km, Elmadağ 11,2 km, Çubuk 22 km, Nallıhan 15 km ve Keçiören 24 km olmak üzere yaklaşık 220 kilometre asbestli boruların değişmesi lazım. Benim burada bir yetkim var. Siz seçildiniz meclis üyelerisiniz, çoğunluğunuza güveniyorsunuz. Çoğunluk baskısı yapıyorsunuz, bunun başka bir izahı yok. Seçildik diyorsunuz, biz ağaç kavuğundan çıkmadık. Bizi de Ankara halkı seçti. Bu makamlar için görevlendirdi.”