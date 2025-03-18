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Ankara'da ''Sağlığa El Ver'' projesiyle 2 bin 540 vatandaşın eczane borcu ödendi

Ankara'da ''Sağlığa El Ver'' projesiyle 2 bin 540 vatandaşın eczane borcu ödendi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın girişimiyle ve Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle başlatılan “Sağlığa El Ver” projesi bu yıl da devam ediyor. Hem eczacıların hem de vatandaşların yüzünü güldüren uygulamayla; 209 eczaneye borcu olan, 2 bin 540 vatandaşın toplam, 2 milyon 250 bin liralık borcunu ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle başlatılan “Sağlığa El Ver” projesi üçüncü yılında da hem eczacıların hem de eczanelere borçlu olan vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

2 BİN 540 VATANDAŞIN BORCU SİLİNDİ

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında; hayırsever bir vatandaş, 209 eczaneye borcu olan, 2 bin 540 vatandaşın, toplam 2 milyon 250 liralık borcunu ödedi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ilaç ve sağlık ürünlerine erişimde zorlanan vatandaşlara destek olmayı amaçlayan proje, aynı zamanda eczacıların da alacaklarını tahsil edebilmesine olanak sağlıyor. Proje kapsamında eczanelerle ortaklaşa yapılan çalışmalarla, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların borçları tespit edilerek, veresiye defterleri tek tek kapatılıyor. 

EKONOMİK ŞARTLAR İLACA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Zorlu ekonomik koşulların hastaların ilaca erişim süreçlerini de olumsuz yönde etkilediğini belirten Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Ahmet Çakan, “Toplum sağlığını tehdit eden mevcut durumun etkilerini bir nebze olsun azaltabilmek adına Ankara Eczacı Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘Sağlığa El Ver’ projesi kapsamında Ankara ilinde faaliyet gösteren eczanelerimize veresiye borcu bulunan vatandaşlarımızın bu borçları kapatılmakta. 209 eczanemizde, 2 bin 540 vatandaşımızın yaklaşık 2 milyon 250 bin TL tutarındaki borcu belediye ekiplerimizle birlikte organize ettiğimiz dağıtım süreçleri sonrasında kapatılmış olacak” dedi. 

“3 YILDA 6 BİN 450 VATANDAŞIN, 3 MİLYON 870 BİN LİRA BORCU KAPATILDI”

Projeyle üç yılda, 6 bin 450 vatandaşın yaklaşık 3 milyon 870 bin TL tutarındaki borcunun kapatılacağının altını çizen Çakan, şöyle konuştu:

“Eczanelerde oluşan bu borçlar, genel anlamda hastaların reçete ile ilaç temini süreçlerinde ödemek durumunda oldukları katılım fiyatı, fiyat farkı ve muayene ücretlerini kapsamakta. Bizler toplum sağlığını ve sağlık hizmetlerine erişim hakkını savunan bir meslek grubu olarak eczanelerimizde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız için veresiye defterleri tutuyoruz ve bu proje sayesinde bu veresiye defterleri de kapatılmış oluyor. Sağlık hizmetlerine erişimde kolaylığın aynı zamanda bir yaşam hakkı olduğunu savunan biz eczacılar olarak, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza olan desteklerinden ötürü Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz.”

ABB BAŞKENTLİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

ABB Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Akçam ise hayata geçirilen proje hakkında şunları söyledi:

“Ankara Eczacı Odası iş birliğinde yürütülen ‘Sağlığa El Ver’ kampanyası kapsamında kentimiz genelinde eczanelere veresiye yazdırarak ilaç ihtiyaçlarını gideren 2 bin 540 vatandaşımızın toplamda 2 milyon 250 bin lira borcunun ödenmesine aracılık edilmiştir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ekonomik olarak zor günler geçiren Başkentlilerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

ECZACILAR UYGULAMADAN MEMNUN

Veresiye defterleri kapanan eczacılar da uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

- Ferhat Aytaç: “15 seneden beri eczacılık yapıyorum. Uygulamadan haberim vardı zaten. 3 seneden beri uygulamayı gerçekleştiriyordu Ankara Eczacı Odası Büyükşehir Belediyemizle beraber. Özellikle Mamak'ta maddi durumu kötü olan çok fazla hastamız var. Dolayısıyla ilaçlarını almakta zorlanıyorlar. Çok fazla katılım payı, muayene ücreti, fiyat farkları gibi durumlardan dolayı. Dolayısıyla biz de hastalara ilaçlarını verebilmek adına mecburen veresiye uygulaması zorunda kalıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir uygulama yapması gerçekten çok iyi eczaneler açısından. Hem hastalara karşı bir yardımımız oluyor hem de bizim ekonomimize bir katkı sağlıyor. Böyle bir uygulama için hem Ankara Eczacı Odamıza hem de Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.”

- Zafer Tuncay Cihanoğlu: “Öncelikle Mansur Başkan'ımıza bu sosyal belediyeciliği için çok teşekkür ediyoruz. Eli her zaman halkın üzerinde. Artık emeklilerimizin bile durumu ortada. Fiyat farkını ödemekte gerçekten çok zorlanıyorlar. En çok da veresiyeyi artık onlara yapmaya başladık. Eskiden öyle değildi. Bizim yaklaşık 10-15 bin civarında bir borcumuzu, hastalarımızın borcunu kapadı. Yine borcu olan var mı? Var ama onlar geliyorlar, ödüyorlar. Ben özellikle tıkanan, ödemekte zorlanan hastalarımızı yazdım o listeye. Yoksa sadece Büyükşehir Belediyesinin yaptığı uygulamayla bitecek bir şey değil. Önce ekonominin iyi olması lazım tabii ki. İnşallah güzel günler görürüz.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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