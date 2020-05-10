Ankara'da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı

Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uzun bir aradan sonra ilk kez 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestliği getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, rekreasyon alanları ile parklarda yürüyüş ya da spor yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

13 PRESTİJ PARKI’NDA MASKE DAĞITIMI

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri evlerden sonra Başkent’in 13 prestij parkında da 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Bu gruba giren vatandaşlara toplam 5 bin 200 adet maske dağıttıklarını belirten Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Yasağın belli saatler arasında kaldırılmasının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın parklarımıza rağbet ettiğini gördük. Bu öngörüyle vatandaşlarımıza maske dağıtınca çok memnun oldular. Hava da çok güzel, bu sevinci biz de onlarla birlikte yaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz” dedi.

BAŞKENTLİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

65 yaş ve üstü vatandaşlar; Büyükşehir Belediyesine ait 30 Ağustos Zafer Parkı, Altınpark, 50. Yıl Parkı, Esertepe Parkı, Cemre Parkı, Ragıp Tüzün Parkı, Demet Parkı, Botanik Parkı, Göksu Parkı, Çukurambar Parkı, Seğmenler Parkı, Öveçler Parkı ve Lozan Parkı’nda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılan maskelerini takarak yürüyüş yaptı.

30 Ağustos Zafer Parkı’nda yürüyen Metin Hanoğlu, “2 aydır evdeyiz. Kurallara elimizden geldiğince uyuyoruz. Belediyemize bizi düşünüp maske dağıttığı için teşekkür ederim. İyi bir uygulama, gerekli bir uygulama” derken, Yaşar Saylam adlı bir başka vatandaş, “Belediyemiz yaparsa böyle yapar. Çok teşekkür ederim ilginize” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Sokağa çıkma yasağının kısa bir süre de olsa kaldırılmasının ardından parka geldiğini ifade eden Nurettin Topal adlı vatandaş, “Mansur Başkan’a Allah uzun ömürler versin, elinden geldiğince çalışıyor, bizlere hizmet veriyor bundan daha iyisi olamaz bu şartlarda. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Lozan Parkı’na yakın oturduğunu ve parka geldiğinde Büyükşehir Belediyesinin maske dağıttığını görünce duygulandığını söyleyen Hüseyin Koç, düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Allah razı olsun. Burada maske dağıttığınızı görünce bana piyango gibi geldi, bir tesadüf oldu benim için. Güzel bir hizmet. Bulmakta zorlanıyorduk. Mansur başkan zaten halkın ihtiyaçlarına göre yöneliyor, hareket ediyor. Bu da çok güzel bir sosyal adalet. Sağ olsun, var olsun.”

Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı maskelerden alan Altan Ay adlı bir başka vatandaş, “Mansur Yavaş geldiğinden beri hep sosyal amaçlı şeyler, insanlarla ilgili hizmetler yapıyor. Yaptığı her şey çok değerli, sözle anlatamam. Ben böyle bir insan görmedim, insan dışı hareketler yapıyor. Herkese yardımcı oluyor, herkesle ilgileniyor. O kadar dürüst, namuslu bir insan Mansur Yavaş” değerlendirmesinde bulunurken, Nuray Akgünlü de, “Çok selam söyleyin Başkan Yavaş’a. Yine geldi, Allah razı olsun. Fakirin yanında” dedi.

Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı’nda yürüyen emekli öğretmen Nilüfer Tok ise, “Başkan Yavaş’a saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Başarılar diliyoruz, güzel işler yaptığı için her zaman yanındayız. Maskeler için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.