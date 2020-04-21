Ankara'da sokaktaki dostlar unutulmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini aralıksız sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara’nın merkez ve ilçelerinde park, bahçe, barınak ve doğal yaşam ortamlarında yaşayan sokak ve yaban hayvanlarına gıda sıkıntısı yaşamaması için mama desteğini artırdı.

HACI BAYRAM GÜVERCİNLERE KALDI

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu boyunca toplamda 28 araç ve 80 personel ile sokak ve kanatlı hayvanları besleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 18-19 Nisan tarihleri arasında toplam 27 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Elmadağ, Çubuk, Beypazarı ve Nallıhan gibi ilçelerde besleme yapan ekipler, Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusundaki güvercinleri de besledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, tüm ekiplerin haftanın 7 günü sahada olduğunu belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sokakta yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenemeyen hayvanlarımızı unutmuyoruz. ‘Her can bizim için değerlidir’ diyoruz ve sokak hayvanları aç kalmasın istiyoruz” dedi.