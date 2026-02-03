  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da Sosyal Abonman uygulamasını ilk 2 günde 28 bin 538 kişi kullandı

Ankara'da Sosyal Abonman uygulamasını ilk 2 günde 28 bin 538 kişi kullandı

Ankara'da Sosyal Abonman uygulamasını ilk 2 günde 28 bin 538 kişi kullandı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım alan vatandaşlar için hayata geçirilen Sosyal Abonman uygulaması, 1 Şubat 2026 itibarıyla başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sosyal yardım alan vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz ulaşım desteği Sosyal Abonman uygulaması, 1 Şubat 2026 itibarıyla başladı. Yoğun ilgi gören uygulamanın ilk iki gününde tam 28 bin 538 kişi, ücretsiz toplu ulaşım desteğinden yararlandı.

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1–2 Şubat 2026 tarihleri arasında Sosyal Abonman kapsamında yapılan binişlerin; 21 bin 152’si EGO otobüslerinde, 4 bin 964’ü metro hatlarında, 1143’ü ANKARAY’da ve 1279’u ise Başkentray hatlarında gerçekleşti.

UYGULAMA YENİ OTOBÜSLERLE GENİŞLETİLECEK

Sosyal Abonman uygulamasıyla; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası vatandaşlara aylık 60 ücretsiz biniş hakkı tanımlanıyor. İlk binişten sonra 75 dakika içerisinde yapılacak ikinci biniş de ücretsiz oluyor.

Uygulama, toplu ulaşım filosuna yeni otobüslerin dâhil edilmesiyle birlikte peyderpey genişletilecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada!
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada!
Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan ev almak isteyenlere kritik uyarı
Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan ev almak isteyenlere kritik uyarı
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü
Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü
Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller
Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller
Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı!
Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak
Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!
Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Transfer iptal oldu! Aile içi dehşet! Baba-oğulun ''altın'' kavgası cinayetle bitti! Aile içi dehşet! Baba-oğulun ''altın'' kavgası cinayetle bitti! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti Okul tuvaletinde skandal! Müdür apar topar görevden alındı Okul tuvaletinde skandal! Müdür apar topar görevden alındı Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada! Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada! Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi
Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü! İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü! Rusya'dan ''kıyamet'' uyarısı: ''Birkaç gün içinde dünya daha tehlikeli bir yer olacak'' Rusya'dan ''kıyamet'' uyarısı: ''Birkaç gün içinde dünya daha tehlikeli bir yer olacak'' Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!'' Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!'' Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı! Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı! Hayatlarının şokunu yaşayan avcıları ölümden yanlarındaki av köpeği kurtardı! Hayatlarının şokunu yaşayan avcıları ölümden yanlarındaki av köpeği kurtardı! İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş! İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş! Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...'' Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...'' Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada! Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!