Ankara'da Sosyal Abonman uygulamasını ilk 2 günde 28 bin 538 kişi kullandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım alan vatandaşlar için hayata geçirilen Sosyal Abonman uygulaması, 1 Şubat 2026 itibarıyla başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sosyal yardım alan vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz ulaşım desteği Sosyal Abonman uygulaması, 1 Şubat 2026 itibarıyla başladı. Yoğun ilgi gören uygulamanın ilk iki gününde tam 28 bin 538 kişi, ücretsiz toplu ulaşım desteğinden yararlandı.

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1–2 Şubat 2026 tarihleri arasında Sosyal Abonman kapsamında yapılan binişlerin; 21 bin 152’si EGO otobüslerinde, 4 bin 964’ü metro hatlarında, 1143’ü ANKARAY’da ve 1279’u ise Başkentray hatlarında gerçekleşti.

UYGULAMA YENİ OTOBÜSLERLE GENİŞLETİLECEK

Sosyal Abonman uygulamasıyla; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası vatandaşlara aylık 60 ücretsiz biniş hakkı tanımlanıyor. İlk binişten sonra 75 dakika içerisinde yapılacak ikinci biniş de ücretsiz oluyor.

Uygulama, toplu ulaşım filosuna yeni otobüslerin dâhil edilmesiyle birlikte peyderpey genişletilecek.