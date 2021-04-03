Ankara'da sosyal yardımlar için online başvuru dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal yardım yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından ilk kez online başvuru dönemini başlattı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, pandemi sürecinde bundan sonra sosyal yardım alabilmek için başvuru merkezlerinin yanı sıra “https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” adresi üzerinden de online başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası bir ilke imza atarak sosyal yardım başvurularını online ortama taşıdı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar için pandemi sürecinde online ortamda başvuru imkanı sağladı.

YARDIM TALEBİ BİR TIK UZAKLIKTA

Sosyal yardım talebinde bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, “https://sosyalhizmetler. ankara.bel.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları, ad soyad bilgileri ile cep telefonlarını yazarak başvuruda bulunabilecek. Ön başvuru süreci cep telefonlarına gelecek onay kodunu sisteme giren vatandaşlar, talep ettikleri gıda, kömür ya da Başkent Kart ihtiyaçları için başvuru sürecini tamamlayacak.

Alınan başvuruların yoğunluğuna göre başvuru sahiplerinin bilgilerinin incelenmesinin ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz bilgilendirme mesajı kişilere iletilecek. Online başvuruda başvuru sahibinden ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (KVKK) izni alınarak herhangi bir belge de talep edilmeyecek.

BAŞVURU MERKEZLERİNİN SAYISI DA ARTIRILDI

İnternet ortamında online başvuru dışında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Aile Yaşam Merkezleri ve Kadın Lokallerinde sosyal yardım başvurusu alınmaya ise devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla başvuru merkezi sayısını da 3’ten 13’e çıkardı.

Başkent’te hizmet veren başvuru merkezleri şöyle:

-Akyurt AYM,

-Altındağ AYM,

-Araplar AYM,

-Bala Gençlik Merkezi,

-Elmadağ Gençlik Merkezi,

-Kahramankazan AYM,

-Kızılcahamam Gençlik Merkezi,

-Kuşcağız AYM,

-Mamak Gençlik Merkezi,

-Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi,

-Yahyalar AYM,

-Ayaş AYM,

-Kalecik AYM.