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Ankara'da Sürdürebilir Yaşam, Sürdürülebilir Mesleki Eğitim projesi çalışmaları başladı

Ankara'da Sürdürebilir Yaşam, Sürdürülebilir Mesleki Eğitim projesi çalışmaları başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Projeler Müdürlüğü tarafından “Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Mesleki Eğitim” isimli ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında “3. İş Paketi Çalıştayı” EGO Bisiklet Kampüsü’nde düzenlendi.

EGO Genel Müdürlüğü “Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Mesleki Eğitim” isimli ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında “3. İş Paketi Çalıştayı”nı EGO Bisiklet Kampüsü’nde düzenledi. Proje kapsamında; elektrikli bisikletler ile tüm elektrikli mikromobilite cihazlarının bakımı ve onarımında, mevcut personellerin kapasitesinin geliştirilmesi; iş gücü piyasasındaki mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek taleplerin karşılanması ve mesleki eğitim müfredatındaki elektrikli mikromobilite araçlarının onarımı ve bakımı alanındaki eksikliklerin tamamlanması amaçlanıyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan proje kapsamında; elektrikli bisikletler ile tüm elektrikli mikromobilite cihazlarının bakımı ve onarımında, mevcut personellerin kapasitesinin geliştirilmesi; iş gücü piyasasındaki mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek taleplerin karşılanması ve mesleki eğitim müfredatındaki elektrikli mikromobilite araçlarının onarımı ve bakımı alanındaki eksikliklerin tamamlanması amaçlanıyor.

 ELEKTRİKLİ BİSİKLET TAMİR VE SÜRÜŞ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

EGO Bisiklet Kampüsü’nde gerçekleştirilen organizasyonda “Elektrikli Bisiklet Tamir Yarışması” ve “Elektrikli Bisiklet Sürüş Yarışması” etkinlikleri düzenlendi.

Mekanik Montaj Yarışması, Lastik Tamir Yarışması, Parkur Bitirme Yarışması, Batarya Voltaj Tespit ve Montaj yarışmasına, Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Elektrikli Bisiklet Sürüş Yarışması ise “Yavaş Sürme Yarışı” başlığı altında 10’ar kişilik grupların olduğu 3 etapta gerçekleştirildi. Yarışmaların ardından birincilere kupa, termos ve batarya ödülü verildi. Yarışa katılan tüm yarışmacılara madalyaları proje paydaşları tarafında takdim edildi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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