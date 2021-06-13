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Ankara'da suya zam iddiası yalanı

Ankara'da suya zam iddiası yalanı

Bugün ABB Meclisi'nde su tasarrufu sağlamak ve fazla tüketenin fazla ödeyeceği kademeli su tarifesi kabul edildi. Karara göre halkımızın yaklaşık %90'ı aynı faturalandırmaya tabi tutulacak, sosyal yardım alan aileler ise 10 m3'e kadar m3 başı 1 TL ödeyecek.

Araba yıkayan, hobi bahçesi sulayan, havuz dolduran ya da tarımda vahşi sulama yapan %10'luk kesim ise tasarruf edecek ya da bunun bedelini yüksek şekilde ödeyecek.

Kademeli su tarifesi zam değildir. Karar ABB Meclisi'nde alınmıştır. Meclis'te çoğunluğa sahip olup, çekimser oy kullanarak örtülü destek verip "zam yapıldı" diyerek paylaşım yapanları hayretle karşılıyoruz. Karara örtülü destek verip “zam yapıldı” algısı ile karalama kampanyası yapmak Türk siyasetinde de bir ilk olmuştur.

Tüm abonelere %100 zam yapılsaydı bile kendi eski dönemdeki su pahalılığına erişilemeyeceğini de bir kez daha hatırlatıyoruz.

Herkesi suyu fazla tüketen %10'un hakkını aramanın yerine, sosyal yardım alanlara verilen büyük desteği ve tüm Ankaralıların geleceği adına sağlanan tasarrufu konuşmaya davet ediyoruz.

Etiketler ankara büyükşehir belediyesi abb mansur yavaş
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