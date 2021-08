Ankara'da tarihi gün! 106 projenin açılış ve temel atma töreni yapıld

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13 yıldır konutlarına kavuşmayı bekleyen Mamaklıların ev özlemini sona erdiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi “Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 106 projeden oluşan 2021 Yılı Projeleri” temel atma, açılış ve tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 106 projeden oluşan 2021 Yılı Projeleri” için temel atma, açılış ve tanıtım töreni düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Mamak Dutluk Mahallesi’nde gerçekleşen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesinde etkisi görülmeye başlanan yeni belediyecilik anlayışının anlatıldığı kısa filmin ardından Seymen gösterisi yapılırken, Mamak Kentsel Dönüşüm bölgesinde 13 yıldır evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşların yaşadığı sıkıntılar ve projenin detaylarının anlatıldığı kısa bir film de yayınlandı.

YAVAŞ: “HEMŞEHRİLERİMİZİN MAHZUN KALAN YÜZÜNÜ YENİDEN GÜLDÜRMEK İÇİN BURADAYIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 13 yıl önce yeni bir ev ve yaşam hayaliyle Mamaklıların kentsel dönüşüm projesine katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Hemşehrilerimizin bu hayali, uzun yıllar geçmesine rağmen gerçekleşemedi. Yıllar geçti ama ortada rant karşılığı yapılan az sayıda konut dışında ne bir proje, ne bir yeni ev, ne de mutluluk vardı. Ankara’mızda bir yanda dinozor heykelleri, hayali yatırımlar, kapılar, kediler, atıl spor tesisleri, ranta dayalı dev bloklar yükselirken; bir yandan ise bütün bunları acı ve umudu tükenmek üzere olan bir bakışla takip eden hemşehrilerimiz vardı. Seçimlerden önce söz verdiğimiz üzere, bu umudu yeniden canlandırmak için, hemşehrilerimizin mahzun kalan yüzünü yeniden güldürmek için, onların gönüllerine dokunup, gözlerindeki ışık olmak için bugün buradayız.”

“Biz, hak sahibi hemşehrilerimiz vuslata ersin, komşularıyla buluşsun, sürgünleri son bulsun diye buradayız” diyerek sözlerini sürdüren Yavaş, “Biz aynı zamanda, her ne kadar eski yönetimin öncelikleri farklı olsa da, onların ayıbını örtüp, devlet burada, sizin yanınızda, ne olursa olsun sözünü tutar demek için, devletimizin milletimizle kopmadığını göstermek için de buradayız” dedi.

“ONLARIN 10 YILDA YAPTIĞI KONUTU BİZ 2 SENEDE YAPACAĞIZ”

Projede sadece hak sahiplerinin mağdur olmadığına da dikkat çeken Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi yapımını ertelediği konutlar nedeniyle devasa kira ücretleri ödemek durumunda kaldı. Hak sahipleri hemşehrilerimiz hakkını alamadığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13 yılda 1 milyar 173 milyon lira kira ödedi. Bu para Ankara halkının cebinden çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

14 bin konut vaadiyle kentsel dönüşüme giren bölgede 10 yılda sadece 4 bin 500 konut inşa edildiğini hatırlatan Yavaş, “O konutlar da rant karşılığı dere yataklarına, tepelere büyük bloklar halinde yapıldı. Geri kalan 9 bin 500 konutun ise akıbeti bilinmiyordu. Bugün burada 2 bin 103 konutun temelini atıyoruz. Canlı yayında 260 milyonluk dev kırımın yaşandığı şekilde ihale edilen 2 bin 376 konutun ve 31 adet ticari alanın ise ihalesi kesinleşince hemen temelini atacağız. Böylece onların 10 yılda yaptırdığı konut rakamını biz 2 senede toplamda 4 bin 479 konut olarak ve kendi imkanlarımızla tamamlamayı hedefliyoruz. Geriye kalan konutların ise projelerini tamamlayıp, yine bu dönemde tamamlanması için çalışıyoruz” diye konuştu.

“BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ BETONU DEĞİL İNSANI, GÖKDELENİ DEĞİL GÜNEŞİ ÖNCELER”

Altındağ Atıfbey’de 503, Dikmen Vadisi son etapta bin 250 konut mağduru olduğunu da ifade eden Yavaş, bu projelerin de bir an önce tamamlanacağını söyledi.

Projeleri gerçekleştirirken sokak ve mahalle dokusu ile insan ölçeğini koruyacaklarını, yeşil alanları olan, kat sayısı düşük projeler üreteceklerini belirten Yavaş, “Eski komşulukları yeniden buluşturacak şekilde dağıtım yapmaya önem göstereceğiz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız betonu değil insanı, gökdeleni değil güneşi önceler. Bizim belediyecilik anlayışımız komşuluğu, mahalle kültürünü, birliği önceler. İşte bu misyonla biz, insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

“SİYASİ ÇEKİŞMELERDEN BIKAN HALKIN TEK BİR TALEBİ VAR: EŞİT HİZMET”

“Maalesef Ankara’da 23,5 sene betona, demire, plastiğe, ranta gömülen bu belediyecilik anlayışının izleri kimi kesimlerce sürdürülüyor. Oysa artık halk bunları istemiyor” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Halkın tek bir talebinin olduğunu görüyoruz; kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmek istiyor. Halk, verdiği paranın nereye gittiğini görmek, acil sorunlarına acil çözümler üretilmesini istiyor. Halk, sabahlara kadar sosyal medyada milleti ayrıştıran, kendinden olmayan siyasi parti genel başkanlarına hakaret eden, kendinden olmayan görüşleri dışlayan, en çok oy veren bölgeye hizmet eden anlayıştan bıktı. Şu anda sokaklarda, caddelerde, düğünlerde, açılışlarda, Ankara hakkında yapılan tüm anketlerde sonuçları görüyoruz. Burada halk bize net bir mesaj veriyor. Siyasi çekişmelerden bıktığını, eşit hizmet istediğini, acil sorunlarıyla ilgilenilmesini talep ettiğini bize gösteriyor. İşte biz bunun için varız, belediyecilik anlayışımız da bu talebin takipçisi olmaktır.”

“BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRİYORUZ”

Başkan Yavaş, 2,5 yılda yaptıkları ve önümüzdeki dönem Ankara’da hayata geçirecekleri projelerden örnekler vererek, “Belediyeyi aldığımızda borçların yanında bir gerçekle daha karşılaştık. Ortada proje olmadığını, Ankara için üretim yapılmadığını, uygulamaya konulacak projelerin neredeyse hiç olmadığını birlikte gördük. Bir kentin belediyecilik anlayışını baştan aşağı değiştiriyoruz. İşte bizim bugün temelini atacağımız, açılışını yapacağımız ve 2021 yılında tamamlayacağımız projelerin tamamı da yine halka dokunan, halkın sağlığını, mutluluğunu, canını önceleyen projeler. Bizler bu beton ve asfalt piyasasından ziyade belediyeciliği halkın yanında olmak, ayağı teklediğinde koluna girmek, her zaman yanlarında belediyenin var olduğunu göstermek olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Son 2,5 yılda 11 köprülü kavşak yapıldığını, bu yıl 7 tanesinin daha hizmete açılacağını belirten Yavaş, Başkent’te hayata geçirilen projeler hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Sadece 2021 yılında, şu ana kadar 1,5 milyon ton asfalt atarak yollarımızı yeniledik. 2 milyon ton daha atarak toplam 3,5 milyon ton asfaltı ve yeni yolları kentimize kazandıracağız. Bizler bunları belediyecilik olarak görmüyoruz, bunlar zaten yapılıyor. Biz Belediyeciliği kent sakinlerinin mutluluğu olarak görüyoruz. Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı ve onlarca semt parkının ardından, 2 yılda 6 milyon metrekareden fazla yeşil alanı daha kentimize kazandıracağız. Kırsal kalkınmada Ankara’da kayıtlı 40 bin çiftçinin net 20 binine destek oluyoruz. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ankara Kalesi’ni, Roma Tiyatrosunu, Arkeoparkı, Ulus’u ve Kızılay’ı yeniden canlandırıyor, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bir başkent düşünün… 2019 yılı olmuş, hala mahallelerinde su deposu yok. Büyük ilçeleri hala temiz suya kavuşamamış. Hala bazı mahallerine tankerle su taşınıyor. Hala köylerinde açıktan lağım akıyor. İşte biz bunları ortadan kaldırıyoruz. 550 milyon liralık yatırımla İvedik-–Polatlı içme suyu hattını, Mamak–Gölbaşı içme suyu hakkını, Çubuk–Akyurt içme suyu hattını yapıyoruz. Yüzlerce köyümüzü açıktan akan lağımdan kurtarıyor, yüzlerce su deposu yapıyor, tarım alanlarına ücretsiz sulama boruları sağlıyoruz. Mamak caddelerini her yağışta su basıyor, sel görüntüleri meydana geliyordu. Bunu ortadan kaldırmak için Mamak Caddesi’nde Sağduyu Caddesi’nde, Dereboyu Caddesi’nde ve birçok caddede altyapıyı baştan aşağı yeniledik. Samsun Yolu’na da 3 adet köprülü kavşak yapımı için ihaleye çıktık, kesintisiz trafik sağlayacağız. Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi ve Mamak’ta yeni kreşimizi de bu yıl tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Belediyeyi aldığımızda borçların yanında bir gerçekle daha karşılaştık. Ortada proje olmadığını, Ankara için üretim yapılmadığını, uygulamaya konulacak projelenin neredeyse hiç olmadığını birlikte gördük. Mamak’taki yapımına başlayacağımız, 8 istasyon, 7.4 kilometreden oluşacak. Dikimevi–Natoyolu metro projemizi bu sene sonuna kadar tamamlayıp hemen ihaleye çıkmayı hedefliyoruz. 49 sondaj vuruldu, 7 ek sondaj daha yapacağız. 320 milyon Euro’ya tamamlamayı hedeflediğimiz proje için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 250 milyon Euro kredi yetki anlaşmasında ön mutabakata vardık. Kalan kısımlar için ise görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kızılay–Dikmen Metrosu için ise avan proje çizimine başladık. 2013 yılından beri bu kente yeni otobüs bile alınmamışken, bizler yeni otobüslerimizi peyderpey teslim almaya başladık. Sayın Genel Başkanlarım, Bizler bu beton ve asfalt piyasasından ziyade belediyeciliği halkın yanında olmak, ayağı teklediğinde koluna girmek, her zaman yanlarında belediyenin var olduğunu göstermek olarak görüyoruz. Öyle olmasa Ankara’nın köylerine ücretsiz internet götürmüş olmazdık… İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 9 ay 10’ar GB internet yüklemezdik. YKS ve KPSS ücretlerini ödemezdik. Sadece bu yaptıklarımızla bile toplamda 55 bin öğrencimizin eğitim hayatına dokunduk, onları eğitimlerinden mahrum bırakmadık. Yıllarca 1,5 milyon insanın sağlıklı su ihtiyacını içeren İvedik Polatlı hattını gündeme getirmeyenlerin dünyasıyla bizim belediyecilik dünyamız farklı… Şimdi İvedik’ten Polatlı’ya borular döşeniyor… O borular hayali borular mı? Biz gelmeseydik o ihtiyaç kaç yıl daha umursanmayacaktı? Altyapı yatırımları görünmüyor diye ötelenmeye devam mı edilecekti? Biz, bunları ortadan kaldırarak Ankara’da büyük altyapı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Yıllarca ihmal edilen, kazalar yaşanan, vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği Etimesgut İstasyon Caddesi’ni de işte tam da bu yüzden yapıyoruz. İnsaf, vicdan ve adalet sahipleri bunların hepsini görüyor…”

“BUGÜNE KADAR 3 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK”

Göreve geldiği günden bugüne kadar 3 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Başkan Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca 1 milyar lira sosyal yardımlar bütçesi ayırarak, vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu ekonomik koşullarda yanında olmaya da devam edeceğiz. Kul hakkından daha büyük endişe taşımıyoruz. Görev sürem bittiğinde benim başı dik ve alnı açık bir şekilde Kızılay’da korumasız ve halkla birlikte gezmek en büyük makamım olacaktır. Kentimizi koruyacak, kentlimizin mutlu olacağı bir Ankara’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Burası Başkent… Cumhuriyetin Başkenti… Bu kenti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz.”

Toplu açılış töreninde Mamaklı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Mansur Yavaş ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şu mesajları verdi:

“Sayın Mansur Yavaş yapacaklarını anlattı, Ankaralılar kendisine güven duyuyor biz de kendisine güveniyor ve inanıyoruz. Burada önemli olan şu, Sayın Başkan harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralılara vermeye kararlı. Bu kararlılığı sergilemesi hepimiz için çok önemli. Yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını, düzgün bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer insanların evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde hala yapmıyorsanız siyasi sorumluluğu vardır bunun ahlaki sorumluluğu vardır ama Mansur Yavaş var olan sorunları ele aldı ve bu sorunları çözmek ve gidermek için de elinden gelen çabayı yapıyor. Ben hepinizin huzurunda değerli Başkanımız Mansur Başkana, ekip arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum.’’

MODERN VE YAŞANABİLİR ALANLAR

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile birlikte temel atma töreni ve açılışı gerçekleştirilen 106 proje ise şöyle:

AÇILIŞI YAPILACAKLAR

· Başer Köprülü Kavşağı

· Hasköy Köprülü Kavşağı

· Şaşmaz Köprülü Kavşağı-1

· Şaşmaz Köprülü Kavşağı-2

· Bağlıca Bulvarı - Otoyol Bağlantı Projesi

· Hikmet Özer Caddesi - Mit Arası Bağlantı Yolu

· Muhtelif İlçelerde 10 Adet Dere Geçiş Köprüleri

· Yeni Toplu Taşıma Otobüsleri

· Kuzey Yıldızı (Techbridge) Teknoloji Merkezi

· Dikmen Vadisi Teknoloji Merkezi

· Beypazarı & Nallıhan Asfalt Ve Agrega Üretim Tesisi

· Ankara Kalesi İçkale 1. Etap Restorasyonu

· Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji Ve Çevre Teknolojileri Merkezi

· Ankaragücü Tandoğan Tesisleri Yenileme Projesi

· Beypazarı Kent Tarihi Müzesi Yenileme Projesi

· 35 Meydana Ücretsiz İnternet Projesi

· Asbestli Boruları Yenileme Projesi - 220 km

· Ego Bisiklet Kampüsü

· 13 Adet Semt Parkı (Çankaya DMD’li Çocuklar Hatıra Ormanı, Beytepe Ali Kuşçu Caddesi Yanı Park Alanı, Beypazarı 75. Yıl Bulvarı Park Alanı, Çankaya Meksika Caddesi Park Alanı, Emek Metrosu Yanı Park Alanı, Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Parkı, Yenikent Vural Baylan Parkı, Yenimahalle Silahtar Caddesi Yanı Park, Beytepe Park Alanı, Çankaya Kondrad Adenaur Caddesi Yanı Park Alanı, Çayyolu 2677.Cadde Yanı Park, Birlik Mahallesi Meydan Düzenlemesi, Çankaya Alacaatlı 3409. Sokak Yanı Park)

· Yenimahalle Serhat Mahallesi Park Alanı

· Çubuk Karaköy Rekreasyon Alanı 1. Etap

· Gazi Parkı

· Kaykay Park (Skate Park)

· Arıcılık Akademisi

· Kuşcağız Gündüz Çocuk Bakımevi

· Ahmetler Gündüz Çocuk Bakımevi

· İmrahor Katı Atık Toplama İstasyonu

· Alacaatlı Katı Atık Toplama İstasyonu

· Gölbaşı Mezarlığı Hizmet Binası Ve Camii

· 4 Adet Yaya Üst Geçidi (Nazım Hikmet, Kentpark, Hayal Park, Hacıbaba)

TEMELİ ATILACAKLAR

· Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi

· İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi

· Aydınlıkevler Köprülü Kavşağı

· Turan Güneş Bulvarı Köprülü Kavşağı-1

· Turan Güneş Bulvarı Köprülü Kavşağı-2

· Turan Güneş Bulvarı Köprülü Kavşağı-3

· Samsun Yolu Köprülü Kavşağı-1

· Samsun Yolu Köprülü Kavşağı-2

· Samsun Yolu Köprülü Kavşağı-3

· Dodurga Mahallesi Otoyol Bağlantısı Projesi

· Bilkent-İncek Yolu Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı

· Hipodrom Cad. - Mevlana Bul. Kesişimi Köprü Ve Yol Genişletmesi

· Beypazarı Engelli Ve Yaşlı Bakım Evi

· Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi

· Balık Hali Projesi

· Altınpark Yüzme Havuzu

· Ulus İş Hanı Teknoloji Merkezi

· Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Parkı

· 2 Adet Semt Parkı (Yeni Batı Mahallesi Park Alanı, Çankaya Turgut Özal Ebrar Camii Yanı Park Alanı)

· 9 Adet Köy Konağı Ve Kültür Tesisi Yapımı

· Macunköy Metro İstasyonu Park Et-Devam Et Projesi

· Arkeopark

· Ankara Kalesi İç Kale 2. Etap Restorasyonu

· Konya Sokak Ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi

· Kahramankazan Otopazarı

· Polatlı Karacaahmet Türbesi Restorasyonu

· Kahramankazan Tarihi Çamaşırhane Ve Çeşme Restorasyonu

· Kalecik Kazancı Baba Türbesi Restorasyonu (3 Adet Restorasyon)

· Yeni Tip Taksi Durağı Projesi

· Beypazarı Sera Projesi

· Çayyolu Engelsiz Kreş

· Asbestli Boruları Yenileme Projesi - 150 Km

· Gölbaşı Tarım Kampüsü Serası

· Tarım 4.0 Projesi

· Altındağ Kadın Şefkat Ve Barınma Evi

· 5 Adet İtfaiye İstasyonu (Etimesgut, Haymana, Bağlum, Akyurt, Nallıhan)

İNŞAATINA BAŞLANACAK/DEVAM EDEN PROJELER

· Hikmet Özer Caddesi Alt Geçidi

· Ufuk Üniversitesi – Ziyabey Caddesi Alt Geçidi

· Abb Tarım Kampüsü Ve Rekreasyon Merkezi

· Dikmen Vadisi 4. Etap

· Elmadağ Belediyesi Hizmet Binası

· Polatlı Kültür Merkezi

· Kesikköprü Gençlik Kampı Yenileme Projesi

· Akköprü İlçe Terminal Binası

· Oyak Köprülü Kavşağı Yonca Kolu

· Anadolu Bulvarı Alternatif Bulvar Projesi

· Belpa Buz Pisti Tesisi

· Çayyolu Çocuk Gündüz Bakımevi-1

· Çayyolu Çocuk Gündüz Bakımevi-2

· Yenimahalle Ergazi Çocuk Gündüz Bakımevi

· Keklikpınarı Çocuk Gündüz Bakımevi

· Mamak Çocuk Gündüz Bakımevi

· Öveçler Emekli Lokali

· Lodumlu Emekli Lokali

· Yukarıyahyalar Emekli Lokali

· Ergazi Emekli Lokali

· Angora Park

· Batıkent Botanik Parkı

· Alacaatlı Vizyon Park

· Balgat Vizyon Park

· Çankaya Kusunlar Vizyon Park

· İşçi Blokları Vizyon Park

· Mamak Kusunlar Vizyon Park

· Elvankent Vizyon Park

· Yaşamkent Vizyon Park

· Batıkent Kentkoop Mahallesi Park Alanı

· Lodumlu Mahallesi Park Alanı

· Göksu Parkı 2. Etap

· Cemre Karşısı Park Alanı

· Aoç Beştepe Caddesi Üzeri Park Alanı

· 6 Adet Spor Alanı (Etimesgut, Ayaş, Alacaatlı, Kayaş, Gölbaşı, Beypazarı)

· Kale’den Kule’ye Projesi

· Ulus Ego Hizmet Binası Tadilatı

· Aşti Yenileme Projesi

· Mamak Mavigöl Karavan Parkı

· Kahramankazan Kurtboğazı Karavan Parkı