Ankara'da tarihi Ulus Hali yenileniyor

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ’da bulunan 86 yıllık tarihi Ulus Hali’nde yenileme çalışmalarına başladı. Ankaralıları daha konforlu ve hijyenik bir alışveriş imkânı sunacak çalışmaların bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Başlattığı projelerle geçmişi korurken geleceğe yatırım yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 86 yıllık tarihe sahip Ulus Hali’ni yenilemek için düğmeye bastı.

Avusturyalı mimar Robert Oerley tarafından 1937 yılında modern bir mimariyle tasarlanan Ulus Hali’nin iç kısım tadilat çalışmalarının bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

320 BİN TON ATIK KALDIRILDI

Yapıldığı yıldan bu yana ilk kez detaylı bir şekilde yenileme çalışması başlatılan Ulus Hali’nden ilk etapta 320 bin ton atık çıkartıldı.

Gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında; 6 yeni yağmur suyu hattının eklenerek çatı sistemi baştan aşağı değiştirilecek ve yıllardır çatıdan akan yağmur suyu problemi ortadan kaldırılmış olacak. Çatıya yurt dışından ithal edilecek membranın da serilmesiyle esnaf ve vatandaşların mağduriyeti sona erecek.

DAHA KONFORLU DAHA HİJYENİK ALIŞVERİŞ

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından orijinal mimarisine uygun olarak projelendirilen çalışmalar kapsamında vatandaşların daha konforlu ve hijyenik bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla hal içinde çeşitli düzenlemeler yapılacak.

Halin orta tezgâhları yenilenerek daha düzenli bir görünüme kavuşurken zemin ise granit taş parke döşenecek, yapılan çalışmalarla tarihi mekân yeniden hayat bulacak.