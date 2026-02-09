  1. Anasayfa
Ankara'da tekerler farkındalık için döndü
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Epilepsi Günü’nde Epilepsi ve Yaşam Derneği ile anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. “Epilepsililer İçin Teker Çevir” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej, dayanışma ve farkındalık mesajlarıyla Birinci Meclis’ten Anıtpark’a kadar epilepsi hastaları için teker döndürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), epilepsi hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bu yıl da Dünya Epilepsi Günü’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.   

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Epilepsi ve Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Epilepsililer İçin Teker Çevir” etkinliğinde tekerler dayanışma ve farkındalık için döndü.

Bisiklet, motosiklet ve Wolkwagen tutkunlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Birinci Meclis’ten başlayarak Anıtpark’ta seymenlerin gösterisiyle sona erdi.

YAVUZ: “EPİLEPSİ BİR ENGEL DEĞİL”

Etkinlikte konuşan ABB Sağlı İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, epilepsinin doğru tedavi yaklaşımla yönetilebilen nörolojik bir hastalık olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada 65 milyon epilepsi hastası yaşamaktadır. Toplumda yanlış anlaşılmalar nedniyle bu insanlar doğru tedavi alamamaktadır. Doğru tedavi ve yaklaşımla normal hayatını sürdürebilecek nörolojik bir hastalıktır. Bugün burada toplanmamızın temel amacı spor etkinliğinin ötesinde toplumsal bir dayanışmadır. Burada attığımız her bir pedal sizleri önemsiyoruz demektir. Epilepsi bir engel değil toplumdaki farkındalığın eksikliğidir.”

RNEK OLAN BELEDİYE ANKARA BÜYÜKŞEHİR

Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk ise ABB’nin bu konudaki duyarlılığına dikkat çekerek, “Epilepsililerin yaşadığı sorunları bir günde olsa dile getirmek istiyoruz. Çünkü biz dünyada engel derecesi saptanamayan ve aynı zamanda işsizlikte birinci sırada olan hastalıkla uğraşıyoruz. Bazen duyarlı olan belediyelerimiz çıkıyor. 3 sene önce ilk kez Büyükşehir ile beraber yaptık. Bu sene onları örnek göstererek Türkiye'deki 21 tane belediyeye söyledim ve 21 belediye de bu çalışmayı yapmaya başladı. Yani örnek olan belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu” dedi.

