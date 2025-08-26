Ankara'da toplu ulaşım araçları yeni eğitim-öğretim yılına hazır

  1. Anasayfa
Güncelleme:

EGO Genel Müdürlüğü’nün öz kaynaklarıyla yürüttüğü bakım ve onarım çalışmaları sayesinde hem maliyetler azaltılıyor hem de hizmet kalitesi yükseliyor. Okullar açılmadan önce otobüs ve metro araçlarında bakım, temizlik ve güvenlik kontrollerini hızlandıran EGO Genel Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, her gün yüz binlerce yolcunun kullandığı toplu ulaşım araçlarının bakım, temizlik ve güvenlik kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

EGO’nun öz kaynaklarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde otobüs ve metro araçlarının hem kısa sürede yeniden hizmete dönmesi sağlanıyor hem de kamu kaynakları etkin bir şekilde kullanılıyor.

OTOBÜSLER ATÖLYELERDE YENİLENİYOR

EGO otobüslerinin bakım ve onarım çalışmaları Macunköy 2. Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü içinde yer alan atölyelerde yürütülüyor.

Kaporta tamirinden boyaya, cam değişiminden koltuk döşemesi yenilemesine kadar pek çok işlem uzman teknik ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece arızalı araçlar kısa sürede yeniden seferlere dönerek şehir içi ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçiliyor.

METRODA GÜVENLİK VE KONFOR ÖNCELİKLİ

Ankara Metrosu İşletme ve Kontrol Merkezi’nde de bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

ANKARAY/Metro vagonlarının ve rayların tüm teknik kontrolleri detaylı biçimde yapılarak hem yolcu güvenliği hem de ulaşım konforu en üst seviyede tutuluyor.

“BİZ HAZIRIZ”

EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan Kılıç, EGO’da bu tarihten itibaren kış tarifesine geçileceğini belirtti. Başkentlilerin, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte daha sağlıklı, güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti almasını hedeflediklerinin altını çizen Kılıç, Başkentlilere “Biz hazırız” mesajı verdi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala çalışmalar hız kazanırken Kılıç, şöyle konuştu:

“EGO, toplu ulaşımda kış sezonuna hazır diyebiliriz. EGO, bakım ve onarım çalışmalarını kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyor. Bu konuda Türkiye’de ‘tekiz’ diyebiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesi gerek metro gerek otobüs kısmında araç bakımında çok spesifik bir şey olmadığı müddetçe kendi atölyelerimizde kendi imkanlarımızla yapılıyor ve çok büyük katkı sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla bunları yaptığı için gurur duyuyoruz. Ankaralılar mümkün olduğu kadar toplu ulaşım araçlarını kullansınlar çünkü Ankara'da nüfus arttı, göç çok ve bununla birlikte trafiğe katılan araç sayısı arttı. En rahat, en güvenilir ulaşım raylı sistem. Biz hazırız. Ustasından, ustabaşına ve tüm EGO personeline kadar herkes hazır.”

 

