Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi: İşte yeni ücret tarifesi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapılmasına karar verildi. Tam bilet ücreti 35 liraya, öğrenci geçiş ücreti ise 17 TL'ye yükseldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla toplu taşıma ücret tarifesinde yaklaşık yüzde 35 oranında artışa gidildi.
Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.
12,5 TL olan öğrenci geçiş ücreti 17 TL'ye yükselecek. Ayrıca öğrencilerin 8 liraya kullandıkları aktarma hakları da zamlanarak 10 TL olacak.
