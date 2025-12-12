  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkentte toplu ulaşıma zam geldi: İşte yeni ücret tarifesi

Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi: İşte yeni ücret tarifesi

Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi: İşte yeni ücret tarifesi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapılmasına karar verildi. Tam bilet ücreti 35 liraya, öğrenci geçiş ücreti ise 17 TL'ye yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla toplu taşıma ücret tarifesinde yaklaşık yüzde 35 oranında artışa gidildi. 

Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.

12,5 TL olan öğrenci geçiş ücreti 17 TL'ye yükselecek. Ayrıca öğrencilerin 8 liraya kullandıkları aktarma hakları da zamlanarak 10 TL olacak.

İstanbul'da İSPARK ücretlerine dev gibi bir zam geldi!İstanbul'da İSPARK ücretlerine dev gibi bir zam geldi!Güncel

 

 

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş toplu taşıma zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bugüne kadarki deprem tahminleri doğru çıkan isimden 4 ilimiz için 8’den büyük deprem uyarısı Bugüne kadarki deprem tahminleri doğru çıkan isimden 4 ilimiz için 8’den büyük deprem uyarısı AK Partili isimden Mehmet Akif Ersoy'a olay gönderme AK Partili isimden Mehmet Akif Ersoy'a olay gönderme ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! 26 ilde yapılan ''yıl sonu'' anketinde AK Parti ve CHP arasında dikkat çeken fark! 26 ilde yapılan ''yıl sonu'' anketinde AK Parti ve CHP arasında dikkat çeken fark! İki kardeşin öldürüldüğü cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı İki kardeşin öldürüldüğü cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı sona erdi; ikinci toplantının tarihi belli oldu Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı sona erdi; ikinci toplantının tarihi belli oldu Uzak Şehir'in ''terminatör'' çıkan güzel oyuncusu mankenleri kıskandırdı Uzak Şehir'in ''terminatör'' çıkan güzel oyuncusu mankenleri kıskandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'e yeni görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'e yeni görev! 20 yaşındaki hukuk öğrencisinden milyonluk ''TOKİ'' vurgunu! Onlarca kişiyi dolandırdı 20 yaşındaki hukuk öğrencisinden milyonluk ''TOKİ'' vurgunu! Onlarca kişiyi dolandırdı
Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı Bahis ve şike soruşturmasında ismi geçen Ahmet Çakar hakkında karar verildi Bahis ve şike soruşturmasında ismi geçen Ahmet Çakar hakkında karar verildi Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Depoları doldurmayın! Akaryakıta bu kez indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta bu kez indirim geliyor Türk Lirası'nda faizler değişti... İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Türk Lirası'nda faizler değişti... İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması Ela Rümeysa Cebeci'den ''çok özel fotoğraf'' iddialarında sessizliğini bozdu Ela Rümeysa Cebeci'den ''çok özel fotoğraf'' iddialarında sessizliğini bozdu Batan geminin malları değil, toplu taşımada unutulan eşyalar: En çok unutulan eşyalar belli oldu! Batan geminin malları değil, toplu taşımada unutulan eşyalar: En çok unutulan eşyalar belli oldu! Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar'' İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar''