  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da ücretsiz ulaşımın ilk ayağı 1 Şubat'ta başlıyor

Ankara'da ücretsiz ulaşımın ilk ayağı 1 Şubat'ta başlıyor

Ankara'da ücretsiz ulaşımın ilk ayağı 1 Şubat'ta başlıyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan vatandaşların ulaşım giderlerinin azaltılması ve kent yaşamına eşit erişiminin sağlanması hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Türkiye’de ilk kez uygulanacak “Sosyal Abonman” projesi kapsamında; ABB’den sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin vatandaş toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Uygulama, ilk etapta kişiselleştirilmiş EGO kartı bulunan yaklaşık 140 bin hak sahibini kapsayacak. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirmelerinin ardından aylık periyotlar hâlinde sisteme dâhil edilecek.

EGO, METRO, ANKARAY VE BAŞKENTRAY’DA GEÇERLİ

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen hak sahiplerine tanımlanacak Sosyal Abonman; EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüsler, Metro, ANKARAY hatları ile TCDD Başkentray seferlerinde geçerli olacak. Uygulama, Özel Halk Otobüsleri’nde (ÖHO, ÖTA, AHOK vb.) geçerli olmayacak.

YAVAŞ: “1 ŞUBAT İTİBARIYLA 140 BİN KİŞİ FAYDALANACAK”

Sosyal Abonman” uygulaması ile ilgili açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla ‘Sosyal Abonman’ uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla; Ankara Büyükşehir Belediye’mizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. İlk aşamada, 1 Şubat itibarıyla kartını kişiselleştiren 140 bin vatandaşımız bu haktan faydalanmaya başlayacak. Diğer hak sahipleri ise aylık periyotlarla peyderpey sisteme dâhil edilecek. Bu uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak. Sosyal Abonman; EGO otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Bu uygulamayı hayata geçirirken, ulaşım esnafımızın da mağdur edilmemesini temel bir ilke olarak benimsedik. Tüm planlamalarımızı; kamu yararını, sürdürülebilirliği ve esnafımızın emeğini gözeterek yaptık.”

Trafik ve ulaşım alanında yürütülen diğer çalışmalarla ilgili kapsamlı bir bilgilendirmenin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yavaş, “Toplu ulaşım altyapımızı güçlendirmek amacıyla otobüs alım sürecimiz de eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz; en yeni teknolojiye sahip, çevreci ve verimli araçları kentimize kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor. Son olarak ekip arkadaşlarımızın Çin’de 5 farklı şehirde, 5 ayrı firmayla gerçekleştirdiği teknik inceleme ve görüşmeler de bu sürecin bir parçasıdır. Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız da var” dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüş çakıldı, İslam Memiş'ten gram altın için olay olacak bir tahmin geldi!
Altın ve gümüş çakıldı, İslam Memiş'ten gram altın için olay olacak bir tahmin geldi!
Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi!
Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi!
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi!
''Gezmeye gidiyoruz'' diyerek evden çıkardığı 93 yaşındaki anneannesini öldürdü!
''Gezmeye gidiyoruz'' diyerek evden çıkardığı 93 yaşındaki anneannesini öldürdü!
Kız çocuğunu gasp edip, dudak dolgusu yaptırmışlar... Dudaklarıyla birlikte yakalandılar
Kız çocuğunu gasp edip, dudak dolgusu yaptırmışlar... Dudaklarıyla birlikte yakalandılar
Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü!
Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü!
Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun SGK'nın hatasını ifşa etti: Emeklilik yılınız değişebilir! Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun SGK'nın hatasını ifşa etti: Emeklilik yılınız değişebilir! Cinsel ilişki için anlaştığı adamı soyup soğana çevirdi Cinsel ilişki için anlaştığı adamı soyup soğana çevirdi Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı İki kız çocuğu girdikleri markette öldüresiye darp edildi! Şüpheliler ''tanıdık'' çıktı! İki kız çocuğu girdikleri markette öldüresiye darp edildi! Şüpheliler ''tanıdık'' çıktı! ''Kırmızı altın'' rekor kırdı, hırsızlık vakaları patladı: Çok sayıda gözaltı var! ''Kırmızı altın'' rekor kırdı, hırsızlık vakaları patladı: Çok sayıda gözaltı var! Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin başı büyük dertte! Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin başı büyük dertte! Altın ve gümüş fiyatları fena çakıldı; 2,5 trilyon dolar buhar oldu! İşte sert düşüşün nedeni Altın ve gümüş fiyatları fena çakıldı; 2,5 trilyon dolar buhar oldu! İşte sert düşüşün nedeni Kan donduran olay: Babasını öldüresiye dövüp videoya kaydetti Kan donduran olay: Babasını öldüresiye dövüp videoya kaydetti Sapanca'daki bir bungalov tatili daha kabusla bitti Sapanca'daki bir bungalov tatili daha kabusla bitti
Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı! Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı! Eşek etinden sucuk ve döner skandalı! Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Eşek etinden sucuk ve döner skandalı! Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü! Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü! Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi! Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi! İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var! İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var! Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi! Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi! Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ile bakanlık çalışanının seks kasedi internete sızdı! Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ile bakanlık çalışanının seks kasedi internete sızdı! Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi