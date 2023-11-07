Ankara'da Ulus Tarihi Kent Merkezi sit alanları için Paydaş Danışma Kurulu toplantısı

200 hektarlık alandan oluşan Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlanması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

Başkentin çok katmanlı yapısını korumak ve günyüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ortak akıl ilkesi doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; 200 hektarlık alanda bulunan türbeler, camiler, çeşmeler, arkeolojik ve tarihi yapıların katmanlarını koruyarak günyüzüne çıkarmak amacıyla, Ulus Tarihi Kent Merkezi için Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarının ilkini Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıya; meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Akademik Danışma Kurulu ile ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda; 2019 yılından itibaren bölgede yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapılırken, fikir ve öneriler de tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı.

“HERKESİN ÜZERİNDE MUTABIK KALACAĞI PLANI ELDE EDELİM DİYE YOLA ÇIKTIK”

Ulus Tarihi Kent Merkezi Sit Alanlarını Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlanması için ihalenin yapıldığını ve firmanın çalışmalarına başladığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Biz koruma amaçlı imar planı yapma kararı verdiğimizde 2022 yılında 3 önemli toplantı gerçekleştirdik. Bunlardan ilkini Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde ilgili dairemizle, ikinci toplantımızı kamu kuruluşu temsilcilerimizle, üçüncü toplantımızı ise üniversiteler ve meslek odaları ile birlikte gerçekleştirdik” dedi.

Toplantılarda konuyu enine boyuna tartışıp değerlendirdiklerini kaydeden Ödemiş, “Biz aslında biraz yarışma gibi düşünürken toplantılar neticesinde yarışma yerine bunun ihale yoluyla elde edilmesi görüşü alındı. Yalnız ihale yoluyla elde edilecek planlama sürecinde bir Danışma Kurulu oluşturuldu. Bu Danışma Kurulu ile sürecin yönetilmesi kararı alındı. Bu bizim için de iyi bir karar… İçselleştirdiğimiz samimi, herkesin içerisinde bulunabileceği bir katılımcı anlayışla planlama sürecini yürütelim istiyoruz. Şüphesiz sonuçta tartışma ortamı olacaktır ama bu tartışma ortamının en az olabileceği, herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir planı elde edelim diye yola çıktık” diye konuştu.

BELGELEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhalenin 2023 yılının mayıs ayında gerçekleştirildiğini kaydeden Ödemiş, “İhaleyi alan firma da çalışmalarına başladı. Bizim çalışmalarımız henüz araştırma aşamasında… Fotoğraflama ve belgeleme çalışmalarımız devam ediyor. Bugün gelinen noktayı tartışıp, bundan sonraki yolculuğun nasıl sürdürüleceğini kararlaştırmak ve ona göre planlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.