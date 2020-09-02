Ankara'da yangın söndürme seferberliği

Ankara İtfaiyesi, ANFA, ASKİ’ye ait araç ve tankerle gece saatlerinde başladıkları destek çalışmalarına sabaha kadar devam etti. Beyalan ve Nallıgölcük mahallerinde ikamet eden gönüllü vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2 noktada kurduğu yemek çadırında BELPA mutfağında hazırlanan sıcak yemek, su ve çay dağıtımına başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sabah saatlerinde bölgeye giderek Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezini ziyaret etti, yangının durumu hakkında bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ilçesinde 1 Eylül 2020 tarihinde 16.30’da Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için tüm ekiplerini seferber etti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hem havadan hem de karadan yürütülen çalışmalara Ankara İtfaiyesi, ASKİ ve ANFA ekipleri de destek oluyor. Havanın kararmasının ardından sadece kara ekiplerinin yoğun şekilde söndürme çalışması gerçekleştirdiği adreste Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri de tedbir amaçlı tahliye edildi.

BAŞKENT VE ÇEVRE İLLER NALLIHAN İÇİN TEK YÜREK OLDU

30 Ağustos 2020 günü Nallıhan ilçesi Eymir Yayla’sında başlayan ve kontrol altına alınan yangının ardından tekrar orman yangını çıktı. Başkent’in ciğerlerine nefes olmak için Ankara ve çevre illerden gelen ekipler adeta tek yürek oldu. Ekipler rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Orman Genel Müdürlüğü İtfaiyesi’ne lojistik destek sağlayan Ankara İtfaiyesi gece boyu devam eden söndürme çalışmalarına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Ankara İtfaiyesi, ASKİ ve ANFA’ya ait çok sayıda ekibin sevk edildiği mahallede Büyükşehir Belediyesi’ne ait su tankerleri vakit kaybının önüne geçmek için köylüler tarafından kullanılan su havzasını besleyerek Orman Genel Müdürlüğü’nün itfaiye araçlarına su takviyesi yapıyor. Yangının biran önce kontrol altına alınması için Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda tanker, arazöz, dozer ve personel sevkiyatı sürüyor.

BAŞKAN YAVAŞ YANGIN BÖLGESİNDE

Başkan Yavaş ise sabah erken saatlerde Nallıhan’ın Beyalan Mahallesi’ne giderek Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den yangının durumu hakkında bilgi alan Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından “Yangını kontrol altına alma çalışmalarımızı iş birliği içinde sürdürüyoruz. Tüm ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” notunu paylaştı.

BELPA TARAFINDAN YANGIN BÖLGESİNDE SICAK YEMEK DAĞITIMINA BAŞLANDI

Yangının ilk çıktığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek Nallıhan’ı yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgesinde sıcak yemek, su ve çay dağıtımına başladı. Gece başlayan yemek ve ikramlara sabahın ilk ışıklarına kadar devam edildi. 2 ayrı noktada BELPA tarafından kurulan çadırda ücretsiz olarak yemek dağıtım hizmeti, günün her saatinde gönüllü vatandaşlara ve ekiplere verilecek. Ayrıca BELPA seyyar mutfak kurarak bölgede görev yapan ve bölge halkına sıcak yemek dağıtımında bulunacak. Büyükşehir ekipleri gece ve sabahın ilk ışıklarına kadar bölgedeki ihtiyaçları karşılamak için beklemeyi sürdürüyor.