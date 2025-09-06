  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj sürüyor

Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj sürüyor

Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj sürüyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen arıza ihbarlarını titizlikle inceliyor.

Son olarak 04.09.2025 tarihinde Sincan Gimsa Altgeçidi’nde yapılan incelemede, bir vatandaşın kasıtlı olarak acil durdurma butonunu kullandığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu kişinin etrafını kontrol ettikten sonra butona basarak yürüyen merdiveni devre dışı bıraktığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

Başka güvenlik kamerası kayıtlarında da benzer şekilde farklı kişilerin aynı yöntemi kullanarak yürüyen merdivenleri durdurduğu anlaşıldı.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediye başkanının ailesinin evine molotof atılmıştı! Saldırıda şaşırtan iddia Belediye başkanının ailesinin evine molotof atılmıştı! Saldırıda şaşırtan iddia ABD'nin gizli operasyonu ifşa oldu: Kuzey Kore'ye asker çıkarmışlar! ABD'nin gizli operasyonu ifşa oldu: Kuzey Kore'ye asker çıkarmışlar! Yeni sosyal konut projesi ve TOKİ'den indirim kampanyası geliyor Yeni sosyal konut projesi ve TOKİ'den indirim kampanyası geliyor Anadolu'nun en büyük kremasyon mezarı keşfedildi Anadolu'nun en büyük kremasyon mezarı keşfedildi Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Dizel aracına benzin konulan sürücünün isyanı sosyal medyayı salladı Dizel aracına benzin konulan sürücünün isyanı sosyal medyayı salladı Filenin Sultanları destan yazıyor! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz Filenin Sultanları destan yazıyor! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz Sakin Şehir'in incisi Karagöl'e giden hayran kalıyor Sakin Şehir'in incisi Karagöl'e giden hayran kalıyor Mide bulandıran operasyon: Toprağa gömerek imha ettiler! Mide bulandıran operasyon: Toprağa gömerek imha ettiler! Zuhal Topal bikinili pozlarıyla yaza veda etti Zuhal Topal bikinili pozlarıyla yaza veda etti
Özgür Özel'den 15 Eylül açıklaması: ''O kayyım orada 6 gün durur'' Özgür Özel'den 15 Eylül açıklaması: ''O kayyım orada 6 gün durur'' Meteoroloji'den sel alarmı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den sel alarmı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Likya Yolu'nu yürüyen turistin cansız bedeni bulundu Likya Yolu'nu yürüyen turistin cansız bedeni bulundu 13 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığı evlendirdiler 13 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığı evlendirdiler Mersin'den acı haber: Özel harekat polisi şehit oldu Mersin'den acı haber: Özel harekat polisi şehit oldu CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! Yat ve teknelerde ''sıfır ÖTV'' dönemi sona erdi! Yat ve teknelerde ''sıfır ÖTV'' dönemi sona erdi! Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kaza İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kaza Putin'in Moskova'ya davet ettiği Zeleskiy kararını açıkladı Putin'in Moskova'ya davet ettiği Zeleskiy kararını açıkladı