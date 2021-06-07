  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankaralılar Başkent'in yeni otobüslerinin renklerini seçti

Ankaralılar Başkent'in yeni otobüslerinin renklerini seçti

Ankaralılar Başkent'in yeni otobüslerinin renklerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez alınan 301 yeni otobüsün dış giydirme ve koltuk rengi tasarımlarını düzenlenen anket sona erdi.

Başkent Mobil uygulaması üzerinden "Söz Hakkı" bölümünde düzenlenen ankete katılan Başkentliler en çok beğendikleri renk ve tasarımı seçti. Toplamda 17 bin 135 kişinin oy kullanıldığı anket sonucuna göre; Ankara'nın yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

Yaklaşık 1 hafta süren oylamaya 17 bin 135 vatandaş katılırken, otobüslerin renk ve dış giydirmeleri oy sayıları şöyle oldu:

-5 bin 98 kırmızı-beyaz,

-3 bin 997 açık mor,

-3 bin 195 kırmızı,

-2 bin 825 kırmız-beyaz şeritli,

-2 bin 20 yeşil.

Etiketler ankara büyükşehir belediyesi abb mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TMO’da 70 milyonluk vurgun iddiası
Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atınca...
Koronavirüste tarihi keşif: Hastalıktan koruyan gen bulundu
Korona sonrası Türkiye'de de görüldü! Bu sefer çocuklar risk grubunda
Çıplak fotoğrafları olay olan kulüp başkanı istifa etti
MetroPOLL'ün ''mafya'' anketinde dikkat çeken ayrıntı
Türkiye'de tamamen normalleşme için beklenen ''şey'' ortaya çıktı
Sedat Peker'den yeni açıklama: ''Araştırın, buradan çok suç çıkar''
Sosyal medya fenomenine ''sevgili'' şiddeti
LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü