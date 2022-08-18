Ankaralılar Birlik Aşı Aşuresi'nde buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı’nın ardından “Birlik Aşı Aşure Etkinliği” düzenleyerek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Başkentliyi bir araya getirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Orucu’nun ardından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Başkentlileri “Birlik Aşı Aşure Etkinliği”nde bir araya getirecek. 21 Ağustos Pazar günü Gençlik Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte Özcan Türe ve Sabahat Akkiraz’ın türkülerini Ankaralılar ile söyleyecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın koronavirüs sürecinde yaptığı çağırılarla birlik, dayanışma ve bereketin simgesi hâline gelen Ankara, şimdi de 21 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek “Birlik Aşı Aşure Etkinliği” ile birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verecek.

SEMAH DÖNÜLECEK, TÜRKÜLER SÖYLENECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi’nin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek etkinliğe Gençlik Parkı ev sahipliği yapacak.

Zafer Akkaş’ın sunumunu üstleneceği “Birlik Aşı Aşure” etkinliğinde Ankaralılar semah dönecek, birlikte türküler söyleyecek. 21 Ağustos Pazar günü sat 15.00 itibarıyla başlayacak etkinliklerde, saat 20.00’de Özcan Türe, 21.00’de ise Sabahat Akkiraz Gençlik Parkı’na kurulan sahnede sevenleriyle buluşacak.